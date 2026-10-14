"Inferno falso": os sons da torcida do Galatasaray contra o Barcelona são reais?

O estádio Ali Sami Yen gerou grande polêmica após a vitória do Barcelona sobre o Galatasaray por 4 a 1 em Istambul, na noite da última terça-feira, depois que vídeos passaram a circular apontando a possibilidade de o clube turco ter usado alto-falantes para amplificar as vaias contra os jogadores da equipe catalã e tentar encobrir os cantos da torcida do Barcelona.

De acordo com o que destacou o jornal espanhol "Mundo Deportivo" nesta quarta-feira, vários torcedores que estiveram na partida publicaram vídeos em que algumas vaias pareciam sair dos alto-falantes do estádio, o que levantou questionamentos sobre a natureza do clima que acompanhou o confronto, especialmente durante os momentos de posse de bola do Barcelona.

O clima do estádio sob suspeita

O estádio do Galatasaray sempre foi conhecido como um dos palcos mais difíceis do futebol europeu, graças ao enorme fervor de sua torcida e ao barulho contínuo nas arquibancadas, atmosfera que lhe rendeu o apelido de "Inferno Turco" e que transforma jogar em seus domínios em um grande desafio para os adversários.

Mas a polêmica desta vez não se refere apenas à intensidade do apoio da torcida turca, e sim à continuidade dos sons das vaias em alguns dos vídeos que circulam, até em momentos nos quais o que acontece dentro do campo não parece justificar esse nível de barulho.

Outros vídeos divulgados nas redes sociais também mostraram que os mesmos sons continuavam a ser ouvidos após o fim da partida, o que aumentou as suspeitas sobre a possibilidade do uso de gravações de áudio para criar um clima hostil ao time visitante.

No mesmo sentido, imagens transmitidas pela rede "TRT Spor", que estava presente no estádio Ali Sami Yen, mostraram as vaias continuando a ser ouvidas pelos alto-falantes, enquanto os apresentadores do programa analisavam a ampla vitória do Barcelona por 4 a 1.

Apesar da repercussão desses vídeos, eles não representam, até o momento, uma prova oficial definitiva de que o Galatasaray tenha usado sons gravados com o objetivo de influenciar ou intimidar os jogadores do Barcelona, e também não há confirmação da abertura de qualquer investigação oficial sobre o caso.

O uso de sons artificiais é uma infração ao regulamento?

A polêmica levanta questionamentos sobre a legalidade do uso de gravações de áudio para aumentar o barulho durante partidas oficiais, e se essa prática poderia ser considerada uma infração aos regulamentos que regem as competições europeias.

A resposta depende das circunstâncias do caso, dos regulamentos em vigor na competição e da forma como os sistemas de som são utilizados dentro do estádio. Até agora, a polêmica surgida após a partida não significa que tenha ficado comprovada uma infração aos regulamentos da Uefa, nem indica, por si só, a aplicação de qualquer punição ao clube turco.

Para resolver a questão, seria necessário um esclarecimento oficial sobre o que ocorreu, ou a intervenção dos órgãos competentes para determinar se os vídeos que circulam justificam a abertura de uma investigação.

O clima das arquibancadas é um dos elementos mais atrativos do futebol, já que os cantos espontâneos, o barulho das torcidas e as vaias dão às partidas um caráter único e refletem a paixão dos torcedores e sua capacidade de pressionar os adversários.

Mas a comprovação do recurso deliberado a gravações de áudio para simular ou amplificar esse clima pode abrir um debate mais amplo sobre a autenticidade do espetáculo das torcidas e a integridade do ambiente que envolve as competições esportivas.