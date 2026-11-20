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O sorteio das quartas de final da Liga das Nações da Uefa definiu um confronto de peso entre Alemanha e Bélgica, colocando a equipe do técnico Jürgen Klopp diante de um teste difícil no caminho rumo ao título, depois de escapar da Espanha, campeã mundial e europeia, e da Noruega, liderada pelo astro Erling Haaland.

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O sorteio foi realizado na sexta-feira, na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.

Jürgen Klopp, técnico da seleção alemã, mostrou-se satisfeito com o resultado e afirmou estar ansioso pelo aguardado confronto, apesar de reconhecer a força do adversário e o que ele apresentou ao longo da Liga das Nações, além de contar com um grupo de jogadores experientes e de grande qualidade.

"Estou feliz com o sorteio e muito ansioso para enfrentar a Bélgica. É um adversário forte, que também tem um novo técnico, e eles fizeram uma ótima campanha na Liga das Nações. Conheço bem alguns jogadores", disse o treinador da Alemanha ao comentar o sorteio, segundo o jornal "Bild", em referência ao conhecimento que tem dos atletas da seleção belga e de suas qualidades técnicas.

Kevin De Bruyne, ex-astro do Manchester City, foi um dos nomes que mais chamaram sua atenção. Klopp fez um elogio especial ao meia, a quem descreveu como "um dos maiores jogadores que a Premier League já viu", antes de acrescentar: "Ele continua sendo um bom jogador, infelizmente", em referência ao perigo que o armador belga representa para a seleção alemã.

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Os jogos de ida e volta das quartas de final estão marcados para o período de 25 a 30 de março de 2027, e a Alemanha fará a partida de volta em casa, por ter terminado na liderança de seu grupo na fase de liga.

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Os quatro vencedores se classificarão para a fase final, prevista para o período de 7 a 13 de junho do mesmo ano, ainda sem país-sede definido.

Apesar do entusiasmo com o duelo contra a Bélgica, Klopp sabe que a seleção alemã ainda tem muito trabalho pela frente antes de chegar ao nível de brigar de verdade por títulos. O treinador destacou que sua equipe ainda está no início do projeto de evolução: "Temos plena consciência de que estamos no começo do processo de desenvolvimento. Queremos manter esse embalo positivo, e ainda há muito a ser feito", disse, referindo-se à necessidade de continuar a construção do time e melhorar o desempenho nos próximos meses.

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Nos demais confrontos das quartas de final, a Inglaterra de Thomas Tuchel enfrenta a Noruega, enquanto Espanha e França voltam a se encontrar em um jogo que relembra a semifinal da Copa do Mundo, e a Holanda mede forças com Portugal. Assim, as atenções se voltam para uma série de confrontos de peso que vão desenhar a disputa pelo título europeu.

O caminho da Alemanha até a final já está definido: se passar pela Bélgica, enfrentará na semifinal o vencedor de Inglaterra x Noruega, enquanto o outro finalista sairá do duelo entre o vencedor de Espanha x França e o classificado de Holanda x Portugal, o que abre a possibilidade de confrontos de grande porte nas fases decisivas.