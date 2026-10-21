Infantino recebe pedido de desculpas oficial após crise do segundo salário

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), recebeu um pedido de desculpas público do jornal britânico The Times, depois de o veículo ter feito diversas acusações ao presidente da Fifa ao longo do último período.

O jornal abordou várias acusações feitas ao presidente da Fifa em um artigo publicado em 13 de outubro e afirmou, em particular, que o dirigente suíço recebia um segundo salário do órgão máximo do futebol mundial, algo que não havia sido divulgado oficialmente.

O jornal posteriormente desmentiu essa informação, e o The Times reconheceu, afirmando: "Nunca houve um segundo salário", esclarecendo que as despesas e os valores reembolsados recebidos por Infantino não são considerados remuneração segundo a lei suíça e, portanto, não precisam constar no relatório anual da Fifa.

O jornal também corrigiu suas alegações sobre a suposta aquisição de um imóvel em Miami a um preço anormalmente baixo e concluiu seu comunicado afirmando: "Pedimos desculpas ao sr. Infantino e à Fifa por esses erros".

Em um comunicado divulgado após essas correções, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) apressou-se a responder, e a entidade acredita que esse episódio reflete as repetidas tentativas, por parte de determinados setores, de prejudicar sua reputação e a de seu presidente.

O comunicado dizia: "Como a Fifa declarou em agosto, está claro que alguns empreendem esforços coordenados e contínuos para manchar a reputação da Fifa e de seu presidente".

A entidade também convocou os veículos de imprensa a adotar maior rigor na verificação de suas informações, ressaltando, ao mesmo tempo, que aceita críticas baseadas em fatos consolidados.

A Fifa insistiu que "a crítica construtiva é bem-vinda, mas essa crítica não pode justificar a publicação de alegações falsas".

Por fim, a entidade advertiu que continuará a combater com firmeza qualquer publicação que considere imprecisa ou difamatória, em meio à disposição de Gianni Infantino de concorrer à reeleição como presidente da Fifa.



