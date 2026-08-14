Infantino recebe novo golpe após ignorar os apelos de apoio de Donald Trump

Gianni Infantino sofreu um novo e duro golpe em seus esforços para permanecer à frente da Federação Internacional de Futebol, depois que a Nova Zelândia anunciou a retirada de seu apoio à candidatura dele a um quarto mandato, num passo que ocorre apesar do apelo público feito pelo presidente norte-americano Donald Trump para mantê-lo no cargo.

A Federação Neozelandesa de Futebol tornou-se a mais recente entidade a se juntar à ampla onda de recuo no apoio a Infantino antes das eleições para a presidência da Fifa, marcadas para o próximo ano, num novo indício da erosão de sua popularidade dentro da família do futebol internacional, segundo o jornal britânico "Mirror".

Isolamento crescente para o presidente da Fifa

Esse recuo ocorre num momento em que Infantino, de 56 anos, enfrenta duras críticas por causa de uma série de decisões controversas após a Copa do Mundo, com destaque para sua tentativa de vender uma participação no torneio da Copa do Mundo a empresas de investimento privado, num acordo conduzido pelo investidor Josh Kushner, que concederia ao próprio presidente da Fifa um salário anual de 30 milhões de dólares, de acordo com o que foi divulgado.

A iniciativa foi recebida com uma rejeição ampla e sem precedentes, já que a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e a Confederação Asiática de Futebol anunciaram sua recusa categórica ao projeto. Além disso, 143 dos 211 países membros da Fifa se opuseram oficialmente aos planos de Infantino, o que reflete a ampliação do círculo de oposição com a aproximação das eleições de 2027.

Comunicado incisivo da Nova Zelândia

Em um comunicado oficial publicado em suas contas nas redes sociais, a Federação Neozelandesa anunciou a retirada total de seu apoio à candidatura de Infantino, exigindo a abertura de uma investigação independente.

O comunicado afirmou: "A Federação Neozelandesa de Futebol anuncia hoje a retirada oficial de seu apoio à candidatura de Gianni Infantino à presidência da Fifa no congresso de 2027. A Federação busca a realização de uma revisão independente das medidas adotadas para desenvolver o projeto da Fifa".

O comunicado acrescentou: "Após uma análise cuidadosa, concluímos que as decisões e medidas dentro da Fifa contribuíram para o colapso da confiança e o aumento da divisão no futebol internacional, e que a revisão independente é necessária para restaurar a confiança. Acreditamos que esta etapa representa uma oportunidade para todas as federações membros defenderem uma governança mais forte, com responsabilização e transparência, elementos fundamentais para preservar a confiança na gestão do jogo mundial".

O apoio de Trump não bastou

Infantino disputa as eleições de renovação no próximo ano e, caso não seja destituído antes disso, concorrerá a um quarto e último mandato à frente da organização.

O presidente norte-americano Donald Trump, de 80 anos, foi um dos principais defensores da permanência de Infantino, diante da estreita relação que os uniu durante a preparação e a organização da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

Trump havia defendido Infantino por meio das redes sociais, descrevendo os apelos para substituí-lo como um "grave erro", e afirmou: "A Fifa cometerá um grave erro se pensar, por qualquer motivo que seja, em substituir o presidente Gianni Infantino. Ele é fantástico, acabou de presidir a Copa do Mundo mais bem-sucedida de todos os tempos, com uma diferença de quatro vezes. Se ele sair, o torneio não será tão bem-sucedido nem tão lucrativo como foi antes".

No entanto, esse pesado apoio político não conseguiu até agora estancar a sangria de apoios, com a Nova Zelândia se juntando a uma longa lista de federações que começaram a rever seus cálculos sobre o futuro da liderança da Fifa.