Infantino no Marrocos: elogios e mensagem antes da Copa do Mundo de 2030

Gianni Infantino, presidente da FIFA, voltou ao Marrocos em uma visita que coincidiu com o início da Copa do Mundo Feminina Sub-17 "Marrocos 2026", elogiando a paixão dos marroquinos pelo futebol, em um momento em que o reino se prepara para receber o maior evento da modalidade em parceria com Espanha e Portugal, em 2030.

Infantino foi recebido por Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Real Marroquina de Futebol, para acompanhar a cerimônia de abertura do torneio e assistir à partida inaugural, em um gesto que reflete a continuidade da presença marroquina no cenário da organização de competições internacionais.

O presidente da FIFA manifestou sua satisfação por retornar ao reino, destacando a posição que o Marrocos passou a ocupar no futebol mundial e a paixão da torcida, que vai além dos limites dos estádios e carrega mensagens de tolerância, convivência e paz.

A visita acontece no momento em que o Marrocos segue desenvolvendo sua infraestrutura esportiva e reforçando sua experiência organizacional, de modo a sustentar suas ambições de receber os maiores torneios mundiais, segundo informou o site "Hespress".

O Mundial Feminino Sub-17 representa uma nova etapa na trajetória do reino e também coloca os holofotes sobre as jovens talentosas do futebol feminino, antes do desafio maior de organizar a Copa do Mundo de 2030 ao lado de Espanha e Portugal, um evento que submeterá a capacidade organizacional marroquina a um novo teste mundial.



