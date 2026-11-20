A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou, em comunicado oficial divulgado na sexta-feira, que suas dez federações-membro renovaram o apoio a Infantino, em reconhecimento à sua liderança e às mudanças pelas quais o futebol mundial passou durante sua gestão.
Segundo o comunicado, o Conselho da entidade tomou a decisão por unanimidade durante reunião na cidade colombiana de Barranquilla, na véspera da final da Copa Sul-Americana. O texto ressalta ainda que o apoio a Infantino já havia sido definido durante o Congresso da Fifa realizado no Paraguai, em maio de 2025.
A posição da Conmebol surge num momento em que a disputa pela presidência da Fifa começa a ganhar contornos mais claros, depois que a entidade anunciou os nomes de três candidatos à eleição: Infantino, que busca um novo mandato, o francês Philippe Diallo e o japonês Kozo Tashima.
De acordo com as projeções apresentadas em reportagens da imprensa, o atual presidente é o favorito para permanecer no cargo, diante do apoio que recebe de diversas confederações continentais e federações nacionais.
O respaldo das dez federações sul-americanas tem peso eleitoral importante para Infantino, considerando o sistema de votação adotado pela Fifa, que concede um voto a cada federação nacional filiada, independentemente do tamanho da entidade ou de sua relevância no futebol.
A eleição soma 211 votos no total, e a vitória exige maioria absoluta, ou seja, pelo menos 106 votos. Isso torna a busca por apoio entre as diferentes federações um fator decisivo para definir quem será o próximo presidente.
A renovação do apoio da Conmebol a Infantino não foi surpresa, já que a entidade havia declarado respaldo a ele em ocasiões anteriores. No entanto, a posição atual vem depois de divergências surgidas nos últimos meses em torno de algumas decisões ligadas à gestão do futebol mundial.
Em agosto passado, a confederação sul-americana havia manifestado preocupação com o que classificou como medidas unilaterais recorrentes, tomadas sem recorrer ao diálogo ou aos mecanismos institucionais estabelecidos para tratar desse tipo de questão.
Essas ressalvas estavam relacionadas a um polêmico projeto de venda de participações nos direitos da Copa do Mundo, que não foi adiante e gerou objeções em alguns setores do futebol. Apesar dessas posições anteriores, a Conmebol afirmou que seu apoio à candidatura de Infantino se manteve firme, com base em sua avaliação da liderança do dirigente e das mudanças vividas pelo esporte nos últimos anos, sinalizando que as dez federações seguem ao lado dele, mesmo após as divergências surgidas em torno de alguns temas.