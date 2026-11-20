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O suíço Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), ganhou um novo impulso na corrida pela eleição presidencial marcada para 18 de março de 2027, depois que as dez federações da América do Sul anunciaram, por unanimidade, apoio à sua candidatura. O movimento fortalece sua posição antes da eleição, que será realizada durante o 77º Congresso da Fifa, previsto para acontecer em Rabat, capital do Marrocos.

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A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou, em comunicado oficial divulgado na sexta-feira, que suas dez federações-membro renovaram o apoio a Infantino, em reconhecimento à sua liderança e às mudanças pelas quais o futebol mundial passou durante sua gestão.

Segundo o comunicado, o Conselho da entidade tomou a decisão por unanimidade durante reunião na cidade colombiana de Barranquilla, na véspera da final da Copa Sul-Americana. O texto ressalta ainda que o apoio a Infantino já havia sido definido durante o Congresso da Fifa realizado no Paraguai, em maio de 2025.

A posição da Conmebol surge num momento em que a disputa pela presidência da Fifa começa a ganhar contornos mais claros, depois que a entidade anunciou os nomes de três candidatos à eleição: Infantino, que busca um novo mandato, o francês Philippe Diallo e o japonês Kozo Tashima.

De acordo com as projeções apresentadas em reportagens da imprensa, o atual presidente é o favorito para permanecer no cargo, diante do apoio que recebe de diversas confederações continentais e federações nacionais.

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O respaldo das dez federações sul-americanas tem peso eleitoral importante para Infantino, considerando o sistema de votação adotado pela Fifa, que concede um voto a cada federação nacional filiada, independentemente do tamanho da entidade ou de sua relevância no futebol.

A eleição soma 211 votos no total, e a vitória exige maioria absoluta, ou seja, pelo menos 106 votos. Isso torna a busca por apoio entre as diferentes federações um fator decisivo para definir quem será o próximo presidente.

A renovação do apoio da Conmebol a Infantino não foi surpresa, já que a entidade havia declarado respaldo a ele em ocasiões anteriores. No entanto, a posição atual vem depois de divergências surgidas nos últimos meses em torno de algumas decisões ligadas à gestão do futebol mundial.

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Em agosto passado, a confederação sul-americana havia manifestado preocupação com o que classificou como medidas unilaterais recorrentes, tomadas sem recorrer ao diálogo ou aos mecanismos institucionais estabelecidos para tratar desse tipo de questão.

Essas ressalvas estavam relacionadas a um polêmico projeto de venda de participações nos direitos da Copa do Mundo, que não foi adiante e gerou objeções em alguns setores do futebol. Apesar dessas posições anteriores, a Conmebol afirmou que seu apoio à candidatura de Infantino se manteve firme, com base em sua avaliação da liderança do dirigente e das mudanças vividas pelo esporte nos últimos anos, sinalizando que as dez federações seguem ao lado dele, mesmo após as divergências surgidas em torno de alguns temas.