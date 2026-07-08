Infantino em meio a crises... Nova denúncia internacional ameaça o futuro do presidente da FIFA

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), enfrenta pressões crescentes, depois que a organização de direitos humanos “FairSquare” anunciou sua intenção de apresentar uma queixa oficial ao Comitê de Ética do Comitê Olímpico Internacional, acusando-o de “violações recorrentes do princípio da neutralidade política”.

A organização afirmou, conforme noticiado pelo jornal francês “L’Équipe” nesta quarta-feira, que a denúncia se baseia na estreita relação que une Infantino ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerando que suas ações contrariam os compromissos impostos aos membros do Comitê Olímpico Internacional, que determinam a necessidade de atuar com independência, longe de interesses políticos e comerciais, de acordo com o Estatuto Olímpico.

A organização apontou uma série de fatos que geraram polêmica, entre eles a participação de Infantino em uma reunião denominada “Conselho da Paz”, a convite de Trump, em fevereiro passado, além de sua aparição usando um boné com a inscrição “USA” e os números “45-47”, em referência aos mandatos do presidente americano.

Essa relação já havia gerado críticas anteriormente, mas um porta-voz do Comitê Olímpico Internacional defendeu Infantino na ocasião, explicando que a “FIFA” apoia, por meio do futebol, um programa de investimentos para revitalizar o esporte em Gaza, por meio da construção de infraestruturas esportivas e da implementação de programas educacionais e projetos de desenvolvimento.

Essa medida ocorre poucos dias após a polêmica gerada pelo caso do levantamento da suspensão do atacante da seleção americana Folarin Balugun, que foi autorizado a jogar contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após um recurso que ele apresentou — caso sobre o qual surgiram notícias de que Trump teria intervindo por meio de contato direto com Infantino.

A presidente do Comitê Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, comentou o caso, afirmando que não tem conhecimento da existência de uma denúncia oficial até o momento, mas ressaltou que o Comitê de Ética analisará qualquer denúncia que lhe seja encaminhada, de acordo com os procedimentos estabelecidos.

Esta não é a primeira vez que Infantino enfrenta acusações desse tipo, já que a organização “Fair Square” havia apresentado uma denúncia ao Comitê de Ética da “FIFA” após a concessão do “Prêmio da Paz da FIFA” a Trump em dezembro de 2025, alegando violação reiterada do princípio da neutralidade política.

A organização confirmou que essa denúncia recebeu posteriormente o apoio de mais de 50 deputados do Parlamento Europeu, além da Federação Norueguesa de Futebol, mas esclareceu que não há, até o momento, indícios de que tenha sido aberta uma investigação oficial a respeito.

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Pressões crescentes antes das eleições

Nesse mesmo contexto, uma série de decisões arbitrais e disciplinares polêmicas na Copa do Mundo de 2026 lançou uma sombra sobre o futuro de Infantino antes das eleições presidenciais marcadas para o próximo ano, em um momento em que aumentam as críticas à gestão do torneio, conforme relatado pela rede “BeIN Sports”.

A atual edição da Copa do Mundo testemunhou uma série de incidentes que geraram ampla polêmica, sendo o mais notável a decisão de suspender a suspensão de Balugun, o que lhe permitiu participar da partida contra a Bélgica nas quartas de final, apesar de ter sido expulso na partida anterior — o que levantou questionamentos sobre a coerência dos mecanismos disciplinares dentro da “FIFA”.

As críticas também se intensificaram após a partida entre Argentina e Egito nas oitavas de final, quando o árbitro francês François Litxer foi alvo de críticas severas devido a várias decisões polêmicas, o que reacendeu o debate sobre o nível da arbitragem e a forma de aplicação da tecnologia de vídeo-árbitro (VAR) durante o torneio.

Isso ocorre em um momento delicado, depois que Infantino já anunciou sua intenção de concorrer a um novo mandato à frente da “FIFA”, durante as eleições presidenciais que serão realizadas à margem do 77º Congresso da Federação Internacional, em março de 2027.

Os desafios não se limitam aos aspectos esportivos, já que os equilíbrios políticos dentro da Federação Internacional podem desempenhar um papel determinante nas próximas eleições.

A União Europeia de Futebol (UEFA) criticou várias decisões da “FIFA” nos últimos anos, enquanto a Confederação Africana de Futebol (CAF), um dos maiores blocos de votos dentro da entidade, continua acompanhando de perto os desdobramentos, especialmente com o Marrocos se preparando para sediar a Copa do Mundo de 2030 em parceria com a Espanha e Portugal.

Embora seja difícil afirmar com certeza o impacto dessas crises no resultado das eleições, a polêmica que acompanhou a Copa do Mundo de 2026 colocou a liderança da “FIFA” sob pressão crescente, e espera-se que a questão da gestão do torneio e das decisões arbitrais se torne um dos principais eixos da disputa na próxima corrida presidencial.