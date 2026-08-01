As pressões aumentam a cada dia sobre o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, depois que as críticas dirigidas a ele deixaram de ser meras objeções a algumas decisões e se transformaram em uma crise que ameaça seu futuro político nos corredores da instituição mais influente do mundo do futebol. E, embora o dirigente ainda conte com uma ampla base de apoio, os últimos acontecimentos abriram caminho para questionamentos sérios sobre a possibilidade de sua saída e sobre os nomes capazes de sucedê-lo caso sua era chegue ao fim.

Apenas algumas semanas atrás, Infantino parecia no auge de sua influência, deslocando-se entre as cidades americanas a bordo de um avião particular para acompanhar os eventos da Copa do Mundo, antes de ficar ao lado do presidente americano Donald Trump durante a cerimônia de entrega da taça, em 19 de julho.

Mas o cenário mudou rapidamente após seu recuo de um projeto polêmico que previa a venda de participações em competições da Fifa a investidores do setor privado, uma proposta que provocou uma ampla onda de objeções dentro da família do futebol.

O presidente da Fifa foi alvo de duras críticas de Andy Burnham, prefeito da Grande Manchester, além de um amplo ataque de torcedores de futebol, mas o mais grave foi a oposição de grandes confederações continentais à sua forma de administrar a entidade internacional.

Objeções das confederações continentais

As críticas não se limitaram à União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), mas se estenderam também à Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), além da Confederação Asiática de Futebol.

A confederação asiática afirmou, em comunicado, que a crise "vai além de uma única proposta, depois de ter revelado fragilidades fundamentais nos mecanismos de consulta e de tomada de decisão dentro da Fifa, questões que exigem tratamento".

Fontes da rede britânica de radiodifusão "BBC" indicam que a maioria dos membros da Concacaf passou a duvidar da capacidade de Infantino de continuar administrando os assuntos do esporte, ou já perdeu a confiança nele.

A crise ficou ainda mais complexa após a renúncia de Carlos Cordeiro, assessor especial de Infantino, que também ocupava o cargo de assessor-chefe da equipe de trabalho americana responsável pela organização da Copa do Mundo de 2026.

Kevin Lamour, diretor de operações da Fifa, também revelou à agência "Associated Press" que a própria diretoria da entidade internacional "foi enganada" em relação ao projeto polêmico. A Fifa não emitiu comentário oficial, apesar de os meios de comunicação a terem procurado.

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A saída de Infantino já é uma possibilidade?

Apesar do aumento das pressões, muitos consideram que falar em um fim iminente da era Infantino ainda é prematuro.

David Bernstein, ex-presidente da Federação Inglesa de Futebol, disse que qualquer dirigente de uma instituição normal teria perdido o cargo após uma crise dessa dimensão, mas ressaltou que a Fifa é diferente das demais, pois a permanência de seu presidente depende do tamanho do apoio que recebe das federações nacionais.

Já Jim Boyce, ex-vice-presidente da Fifa, acredita que Infantino ainda possui apoio suficiente para conquistar um novo mandato, mas admitiu que a continuidade da situação atual pode mudar a equação. Acrescentou que sua aposta pessoal se inclina para a permanência de Infantino até o fim de seu próximo mandato.

Infantino assumiu a presidência da Fifa em 2016, após vencer nas eleições o presidente da Confederação Asiática de Futebol, o xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, pelo placar de 115 votos contra 88.

Sua eleição ocorreu após a renúncia do suíço Sepp Blatter, que deixou o cargo em meio a escândalos de corrupção que abalaram a entidade internacional, antes de ser posteriormente absolvido das acusações que lhe foram imputadas.

Infantino havia prometido, na época, devolver a confiança à Fifa e reformar a instituição, antes de ser reeleito duas vezes sem adversário, em um cenário que se esperava que se repetisse durante as eleições de março próximo.

Mas informações veiculadas pela "BBC" indicam que um dos membros da União das Federações Europeias de Futebol já retirou a carta de apoio que havia concedido a Infantino, o que reflete uma mudança nas posições de alguns de seus apoiadores.

Quem são os principais candidatos a suceder Infantino?

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Victor Montagliani

O presidente da Concacaf é um dos nomes mais cotados para suceder Infantino. Foi eleito em 2016 com a bandeira da reforma do sistema de governança e desempenhou papel central na preparação da Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México.

Também liderou os esforços de organização da Copa América de 2024 e ficou conhecido por suas posições contrárias à realização da Copa do Mundo a cada dois anos ou ao aumento do número de seleções participantes para 64. Montagliani considera que a força do futebol vai além das pessoas e dos sistemas políticos, garantindo que o esporte permanecerá maior do que qualquer dirigente.

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Xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa

Ocupa a presidência da Confederação Asiática de Futebol desde 2013 e foi reeleito por aclamação para um quarto mandato, que se estende até 2027.

Durante seu período como presidente, as competições da confederação asiática registraram grandes avanços, entre eles o lançamento da Liga dos Campeões da Ásia de elite e da Liga dos Campeões da Ásia feminina, além da criação de novos torneios e da expansão da Copa da Ásia para incluir 24 seleções.

Foi também um dos principais apoiadores das críticas dirigidas à forma como Infantino administra a Fifa, aproveitando-se do apoio de uma confederação continental que reúne 46 federações nacionais.

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Nasser Al-Khelaifi

Presidente do Paris Saint-Germain e presidente da Associação Europeia de Clubes, é considerado uma das figuras de grande influência no futebol mundial.

Assumiu a presidência da associação após o colapso do projeto da Superliga Europeia e conseguiu ampliar seu quadro de membros para incluir mais de 800 clubes.

Apesar de sua posição e influência, fontes próximas a ele garantem que não deseja se candidatar à presidência da Fifa e não pensa seriamente em assumir o cargo.

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Mattias Grafström

Ocupa o cargo de secretário-geral da Fifa desde maio de 2024 e é uma das figuras mais próximas de Infantino, depois de ter atuado como diretor de seu gabinete desde sua eleição para a presidência em 2016.

Grafström tem uma presença cada vez maior dentro da entidade internacional, mas sua enorme proximidade com Infantino, aliada à tendência de escolher um presidente de fora da Europa, pode reduzir suas chances de disputar a corrida.

Espera-se que a questão da presidência da Federação Internacional de Futebol seja definida durante o 77º Congresso da Fifa, marcado para ocorrer no Marrocos no próximo mês de março, enquanto o dia 18 de novembro será o prazo final para a apresentação dos pedidos de candidatura, o que significa que os próximos meses poderão testemunhar uma das batalhas eleitorais mais empolgantes da história da entidade internacional.