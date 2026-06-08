Infantino é levado aos tribunais pouco antes do início da Copa do Mundo

Ficou claro nesta segunda-feira que Michel Platini vai processar a FIFA e o presidente Gianni Infantino. O dirigente francês, que esteve vinculado à entidade mundial do futebol por um total de treze anos, acha que foi deliberadamente prejudicado nas eleições presidenciais de 2015.

Em 2015, a FIFA foi duramente criticada por corrupção e outras práticas irregulares que se prolongaram por anos. Vários dirigentes foram presos, embora Sepp Blatter tenha escapado. O então presidente mostrou-se combativo, mas, mesmo assim, renunciou à FIFA alguns dias depois.

Na época, Platini fez de tudo para suceder Blatter. No entanto, os dois foram acusados de corrupção. Trata-se de um caso ocorrido há onze anos, envolvendo uma quantia de milhões que Blatter teria transferido em nome da FIFA para Platini, então presidente da UEFA. Em 2025, os dirigentes foram, aliás, absolvidos.

No fim das contas, foi Infantino quem foi promovido na FIFA, passando de secretário-geral a presidente. Anos depois, isso aparentemente ainda incomoda muito Platini. O ex-jogador de futebol de ponta instruiu seus advogados a entrar com uma ação criminal e civil, segundo um comunicado à imprensa.

Platini considera a FIFA responsável pelos danos que sofreu devido a toda a confusão. Além disso, o francês exige uma investigação criminal contra as pessoas que fizeram com que, em 2015, ele de repente deixasse de ser considerado para o cargo de presidente da FIFA. Nesse sentido, Platini se refere especificamente a Infantino, Marco Villiger (diretor jurídico da FIFA entre 2007 e 2016), Domenico Scala (presidente da Comissão de Auditoria e Conformidade da FIFA entre 2013 e 2016) e a diversos funcionários judiciais suíços.

Além de uma investigação aprofundada, Platini busca uma indenização financeira pelos danos sofridos nos últimos anos. A FIFA e Infantino, em plena preparação para a Copa do Mundo, ainda não se pronunciaram sobre os planos de Platini.