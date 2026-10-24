Infantino desafia seus críticos com ironia e se agarra ao trono da Fifa

No momento em que aumentam as pressões sobre Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), por causa da crise em torno da proposta de venda dos direitos comerciais da entidade, o dirigente suíço reagiu com um tom confiante e irônico, afirmando contar com o apoio da "grande maioria" da família do futebol, numa postura que reflete seu apego ao cargo apesar das crescentes críticas.

Em uma rara entrevista à emissora britânica BBC, Infantino se recusou a recuar diante dos questionamentos sobre sua aptidão para continuar no cargo ou sobre a possibilidade de renunciar, apoiando-se no respaldo que, segundo ele, recebe das federações membros em todo o mundo.

A crise estourou por conta da iniciativa de projetos da FIFA "FFE", que incluía uma proposta de venda de parte dos direitos comerciais da entidade internacional a uma empresa de investimentos privada, antes que Infantino cancelasse o projeto poucos dias após sua apresentação.

O caso provocou ampla indignação, depois que os presidentes das confederações europeia, asiática e da América do Norte, Central e Caribe assinaram uma carta na qual acusaram o presidente da FIFA de quebra de confiança por meio de "engano".

A União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) também exigiu a divulgação dos principais documentos relacionados à iniciativa até o dia 2 de novembro, afirmando que a FIFA não apresentou respostas a uma série de perguntas fundamentais.

Durante uma reunião anterior do conselho da FIFA, Infantino enfrentou duras críticas quanto à forma de condução do assunto, e foi informado de que sua permanência no cargo seria colocada em questão caso não apresentasse os documentos solicitados, incluindo as justificativas relacionadas à iniciativa.

Ainda assim, o presidente da FIFA não definiu uma data clara para a entrega dos documentos, limitando-se a afirmar que a questão está submetida a um trâmite jurídico e que sua administração trabalha para apresentar as respostas solicitadas. Ele disse: "Com certeza responderemos a todas as perguntas apresentadas, dentro dos limites permitidos pelo procedimento adotado e na medida do possível".

Infantino admitiu que a entidade internacional cometeu alguns erros, apontando a necessidade de melhorar a comunicação e a consulta às federações membros, e se mostrou disposto a manter um diálogo mais regular com a UEFA, numa tentativa de conter o crescente desentendimento entre as duas partes.

Ao ser questionado se ainda estava apto a presidir a FIFA e se havia pensado em renunciar, ele riu antes de responder: "Fui eleito por 211 federações membros de todas as partes do mundo".

Acrescentou que a divergência de pontos de vista é algo natural, mas ressaltou a necessidade de respeitar a vontade da maioria, considerando que as federações membros são as responsáveis pela decisão final sobre a identidade do presidente da organização e a forma de administrá-la.

Infantino cita a confederação asiática

Infantino citou o apoio que, segundo ele, recebeu da Confederação Asiática de Futebol durante sua visita a Tóquio, além do respaldo das federações africanas, que, segundo ele, estão ao seu lado.

Afirmou que mantém contato com as federações em diferentes partes do mundo, acrescentando que reunir pontos de vista divergentes sob um mesmo teto não é tarefa fácil, mas ressaltou o respeito a todas as opiniões.

Em paralelo à crise, Infantino intensificou suas movimentações internacionais e visitou Marrocos, a República Dominicana, Cabo Verde e o Japão, em viagens que reforçaram sua posição antes das eleições para a presidência da FIFA, marcadas para o próximo mês de março.

Também propôs aumentar o financiamento dos programas de desenvolvimento do futebol pelo mundo em cerca de 3,4 bilhões de dólares, num passo que reflete seu empenho em reforçar os projetos de desenvolvimento nos quais se apoia para angariar apoio.

O prazo final para a apresentação das candidaturas para disputar com Infantino está previsto para 18 de novembro, e até agora não surgiu nenhum candidato declarado para enfrentá-lo, o que fortalece as chances de ele disputar as eleições sem adversário e de se aproximar de um quarto mandato.

Infantino na abertura do torneio de jovens

Em outra frente, Infantino chegou à capital azerbaijana, Baku, para acompanhar a primeira edição do torneio e festival FIFA Sub-15, que conta com a participação de equipes de 189 federações membros.

A lista de participantes inclui equipes que representam Inglaterra, Espanha, França, Argentina e Brasil, além de uma equipe russa que marca sua presença em um torneio chancelado pela FIFA pela primeira vez desde a suspensão das equipes russas das competições internacionais em fevereiro de 2022.

A edição deste ano é restrita aos meninos, enquanto a edição do próximo ano será destinada às meninas, ao passo que a FIFA planeja realizar o torneio anualmente com a participação de ambos os sexos a partir de 2028. As partidas são disputadas no formato de oito jogadores por equipe, em campos de menores dimensões, e compostas por dois tempos de 20 minutos cada.

Infantino disse que o torneio representa uma excelente oportunidade de reunir os jovens de diferentes partes do mundo, expressando a esperança de que os jogadores se lembrem, no futuro, de que o primeiro torneio mundial que disputaram foi no Azerbaijão.