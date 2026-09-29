Infantino cede à pressão da Uefa em acordo de US$ 2,1 bilhões

Após semanas de guerra fria e acusações mútuas, o presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino, cedeu às grandes pressões continentais.

Em um passo surpreendente com o objetivo de conter a ira crescente, o suíço ordenou a abertura dos cofres da FIFA e a revisão completa de seu financiamento, após uma exigência incisiva da União Europeia de Futebol e de sua congênere da América do Norte para que fossem liberados 2,1 bilhões de dólares das reservas.

Uma carta oficial publicada pela agência "Reuters", dirigida por Infantino aos presidentes das seis confederações continentais, revelou que ele ordenou a realização de uma avaliação urgente das propostas de distribuição de mais recursos às federações nacionais, com a avaliação a ser apresentada ao Conselho da FIFA no próximo dia 15 de outubro.

Infantino afirmou em sua carta, em tom cauteloso: "Até que a avaliação seja concluída e as aprovações necessárias sejam obtidas, nenhum número preliminar pode ser considerado um compromisso aprovado para as federações-membros".

O plano de Ceferin

O presidente da União Europeia, Aleksander Ceferin, e o presidente da Confederação da América do Norte, Central e Caribe, Victor Montagliani, haviam deflagrado a crise neste mês, com uma proposta revolucionária que prevê que cada uma das 211 federações-membros da FIFA receba pelo menos 10 milhões de dólares durante o ciclo de 2027-2030, além do financiamento de desenvolvimento atual.

Os dois homens exigiram, em sua carta datada de 18 de setembro, a realização de uma revisão independente das reservas da FIFA, que preveem alcançar 6 bilhões de dólares ao final de 2026, ressaltando que a distribuição proposta manteria as reservas acima de 1,5 bilhão de dólares durante todo o próximo ciclo, e questionando a viabilidade do plano de investimento privado que a FIFA cancelou.

A defesa de Infantino

Infantino defendeu as justificativas do plano comercial retirado "FIFA Forward Enterprise", que tinha como objetivo avaliar os direitos comerciais em 20 bilhões de dólares, afirmando que ele teria proporcionado um financiamento que superaria o que a FIFA pode distribuir de seus recursos atuais.

Ele escreveu, esclarecendo: "O objetivo da última proposta comercial, que agora foi retirada, era permitir que a FIFA investisse mais no futebol, e não substituir o apoio que pode ser oferecido de forma responsável a partir dos recursos atuais, portanto ela teria complementado esse apoio".

O projeto "FIFA Forward Enterprise" havia sido abandonado definitivamente em julho passado, após forte oposição das confederações continentais, incluindo a UEFA, a Concacaf e a Confederação Asiática, devido à falta de consulta, o que deflagrou amplas exigências de reforma na governança da FIFA.

O roteiro

Infantino solicitou aos presidentes das confederações continentais que enviassem seus modelos financeiros e suas premissas ao secretário-geral da FIFA, com os comitês competentes participando da verificação dessas premissas.

Ele esclareceu que cabe ao Conselho definir o valor e o momento dos pagamentos adicionais, as reservas necessárias para proteger os compromissos da FIFA e sua independência financeira, e as condições de elegibilidade, prestação de contas e auditoria associadas a qualquer distribuição, levando em consideração o apoio às confederações continentais que enfrentam custos estruturais evidentes.

Infantino encerrou sua carta com uma clara mensagem de apaziguamento: "Não farei um julgamento prévio sobre o montante. Apoiarei o maior nível de financiamento adicional que possa ser oferecido de forma responsável por meio do adequado processo de governança da FIFA, desde que seja aplicado com integridade e com o respaldo de mecanismos transparentes e passíveis de auditoria", conclamando ao respeito às decisões tomadas por meio dos mecanismos democráticos e institucionais da FIFA.







