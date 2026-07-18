A Copa do Mundo de 2026 foi repleta de surpresas e histórias excepcionais, mas Gianni Infantino considera que o desfecho foi exatamente como todos esperavam. Poucas horas antes do tão aguardado confronto entre Espanha e Argentina pelo título da Copa do Mundo, o presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA) afirmou que o torneio chegou ao seu final ideal, elogiando o nível apresentado pelas duas seleções, e do histórico confronto entre o lendário Lionel Messi e o astro em ascensão Lamine Yamal, que ele descreveu como uma das imagens mais belas que o futebol pode oferecer.

Em entrevista ao jornal espanhol “Marca”, Infantino não escondeu seu grande entusiasmo pela final que será disputada no estádio “MetLife”, considerando que o confronto entre Espanha e Argentina representa o melhor cenário possível para encerrar o torneio.

O presidente da FIFA afirmou: “Esta final é uma dádiva dos deuses do futebol. Temos Messi, Lamine Yamal e muitos outros jogadores excepcionais. É algo incrível”.

Infantino destacou que as duas seleções mereceram chegar à final após a difícil trajetória percorrida ao longo do torneio, explicando que o alto nível técnico demonstrado por ambas justifica sua presença na partida decisiva.

Ele acrescentou: “São as duas melhores seleções do torneio. Elas mereceram estar na final e tiveram um desempenho excepcional. Chegar até aqui não foi fácil, pois 48 seleções participaram, e assistimos a partidas maravilhosas e a um torneio repleto de desafios”.

O presidente da FIFA destacou o momento que considera o mais simbólico da final: o confronto entre Lionel Messi, de 39 anos, e Lamine Yamal, o jovem astro considerado uma das principais promessas do futuro do futebol mundial.

Gianni Infantino comentou a esse respeito: “Tem o Messi e tem o Lamine Yamal... Vai ser como um show de fogos de artifício, e há muitos outros jogadores de futebol excepcionais. Mas há também essa imagem. É impressionante”.

Ele destacou que a final reúne um jogador que marcou toda uma era na história do esporte e outro que deve liderar a próxima era, o que confere ao confronto uma dimensão histórica que vai além da simples disputa pelo título.

Infantino também previu que a partida terá uma audiência sem precedentes, afirmando que será um evento global em todos os aspectos. Ele disse: “Vai ser incrível. O mundo vai parar, e três bilhões de pessoas vão assistir para ver como essa Copa do Mundo vai terminar”.

O presidente da FIFA não se limitou a elogiar a final, mas considerou que a Copa do Mundo de 2026 foi a melhor da história do torneio, devido ao alto nível técnico, à grande presença de torcedores e à atmosfera excepcional.

Ele explicou: “A Copa do Mundo é incrível e única em todos os sentidos. Os melhores jogadores, as melhores seleções, a torcida e os estádios lotados transformaram o torneio em uma celebração global. O mundo para para acompanhá-la, e ela é a melhor da história, tanto olhando para o passado quanto para o presente, além de abrir caminho para um futuro ainda mais promissor”.

Infantino admitiu que esperava um grande torneio, mas não imaginava que seu sucesso superasse todas essas expectativas. Ele disse: “Eu esperava um torneio grandioso, mas não dessa magnitude, nem desse nível, nem com essa atmosfera, nem com essa energia que testemunhamos ao longo das últimas semanas”.

E acrescentou: “Há um sentimento de alegria em todo o mundo. É verdade que a derrota causa tristeza para alguns, mas as pessoas vieram de várias partes do mundo para celebrar o futebol.”

O presidente da Federação Internacional de Futebol também destacou o sucesso do torneio do ponto de vista organizacional e de segurança, ressaltando que ele foi realizado em um ambiente festivo e sem incidentes. Ele disse: “Não tivemos nenhum incidente. As pessoas vieram de todas as partes do mundo, e todos estão comemorando o futebol.”

Ele também elogiou a diversidade das seleções participantes e as histórias inspiradoras vividas durante o torneio, afirmando que esta edição ficará gravada na memória dos apaixonados pelo esporte. E concluiu sua fala dizendo: “Todas as seleções campeãs participaram, ao lado de novas seleções e países, e testemunhamos histórias que só o mundo do futebol poderia escrever, histórias que permanecerão eternas na memória. É a melhor Copa do Mundo da história”.