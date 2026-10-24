Às vezes, as contratações bem-sucedidas não precisam de grande alarde na imprensa ou de uma longa disputa para roubar os holofotes, pois alguns nomes chegam em silêncio e, em seguida, se impõem pelo desempenho e se transformam em soluções inesperadas dentro de campo.

E é exatamente isso que oferece Mohamed Mezghrani, lateral do Al-Hilal, que conseguiu transformar sua contratação de um simples movimento para cobrir uma carência defensiva em um negócio que dá ao técnico italiano Simone Inzaghi opções adicionais em mais de uma posição.

De tapar um buraco a fazer esquecer Cancelo

A contratação de Mezghrani não foi apenas um acréscimo numérico ao elenco do Al-Hilal, mas chegou em um momento em que a equipe precisava de uma solução prática na posição de lateral-direito, especialmente diante da crise do português João Cancelo e de sua exclusão da lista para a competição local por conta de sua condição física.

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Inzaghi vinha enfrentando um desafio nessa posição desde a saída de Cancelo para o Barcelona, depois de perder uma das opções mais notáveis que davam ao lado direito poder ofensivo e capacidade de fazer a diferença.

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Diante dessas circunstâncias, o técnico italiano encontrou em Mezghrani um jogador capaz de lidar com as exigências da posição sem sacrificar o equilíbrio defensivo, pois o lateral do Al-Hilal não depende apenas da investida para a frente, mas possui a capacidade de ler os movimentos do adversário, dar cobertura por trás dos companheiros e intervir no momento certo para cortar os ataques — detalhes que ganham grande importância no sistema de Inzaghi, que precisa de laterais capazes de desempenhar múltiplas funções.

E o mais importante é que Mezghrani não se limitou a um papel de reserva cumprindo uma tarefa temporária, mas deu à comissão técnica motivos para contar com ele entre as opções titulares, aproveitando sua capacidade de transitar entre a posição de lateral-direito e o meio-campo defensivo.

Essa versatilidade dá a Inzaghi mais margem para ajustar o formato da equipe durante a partida, seja quando é preciso proteger a vantagem ou aumentar a densidade no meio-campo.

Números revelam o segredo da superioridade de Mezghrani

No aspecto defensivo, os números disponíveis refletem o perfil de um jogador que combina desarmes e boa leitura de jogo: Mezghrani registra 2,4 afastamentos de bola por partida, além de 1,2 interceptação de passes, enquanto sua média de recuperações bem-sucedidas é de 1,8 por partida, com um índice de êxito de 64%.

Também se destaca sua capacidade de entrar nos duelos individuais, após uma média de 4,1 duelos no chão vencidos por partida, com um índice de êxito de 58%, enquanto a taxa de adversários que o driblam não ultrapassa 0,4 vez por partida.

Esses indicadores dão a impressão de um lateral difícil de ser superado com facilidade e capaz de lidar com os confrontos individuais sem perder a concentração na cobertura defensiva.

Mas reduzir o valor de Mezghrani apenas às suas obrigações defensivas seria injusto com o que ele oferece do outro lado do campo. O jogador possui uma clara tendência ofensiva e, de acordo com os números apresentados, criou 3 chances claras de gol, duas das quais se converteram em gols, além de registrar uma média de 1,1 passe decisivo por partida, com 1,4 cruzamento bem-sucedido e precisão de passe que chega a 86% no próprio campo do Al-Hilal e 73% no campo adversário.

Esses números deixam claro que Mezghrani não se contenta em proteger o lado direito, mas é capaz de dar à equipe soluções adicionais na construção dos ataques e na criação de chances, algo de que o Al-Hilal precisa quando enfrenta adversários que recuam para suas zonas defensivas e fecham os espaços diante dos jogadores de meio-campo e de ataque.

Uma contratação silenciosa que virou um ganho tático

O que torna a experiência de Mezghrani notável é sua capacidade de reunir qualidades que nem sempre se encontram em um único lateral: ele é rápido nos deslocamentos, forte nos confrontos defensivos e disciplinado na execução das obrigações táticas e, ao mesmo tempo, possui as ferramentas que lhe permitem apoiar o ataque e criar chances. Essa combinação dá a Inzaghi um jogador com quem ele pode contar de acordo com a natureza de cada partida, em vez de ter de mudar completamente o formato da equipe quando o lateral titular está ausente.

E, em comparação com o papel que Cancelo desempenhava, o sucesso de Mezghrani não significa necessariamente que ele apresente a mesma versão do astro português ou que o supere em todos os aspectos, mas ele dá ao Al-Hilal uma solução diferente, adequada às necessidades atuais da equipe, pois não se trata de clonar outro jogador, mas sim de oferecer equilíbrio, versatilidade e continuidade em uma posição na qual o Al-Hilal sofreu com a falta de opções.





E é aqui que aparece o valor de uma contratação que não teve grande alarde quando foi concretizada: a diretoria do Al-Hilal garantiu uma opção pronta antes do início da temporada, enquanto Inzaghi aproveitou esse momento para dar ao jogador a oportunidade de se integrar rapidamente ao sistema.

E, com Mezghrani continuando a apresentar níveis estáveis, ele pode se transformar de uma solução emergencial para a crise do lado direito em um dos ganhos importantes do Al-Hilal nesta temporada.

Mezghrani se impõe e Inzaghi ganha mais do que um lateral

O sucesso de Mezghrani não para em suprir a ausência de Cancelo, mas se estende a dar ao Al-Hilal uma versatilidade adicional em sua escalação, graças à sua capacidade de desempenhar mais de uma função e de equilibrar a cobertura defensiva com o apoio ofensivo.

E, em uma temporada com múltiplas competições e uma necessidade crescente de rodízio de jogadores, esse tipo de peça se torna de grande valor para qualquer treinador que busque manter a estabilidade de sua equipe.

E, enquanto os holofotes costumam se voltar para as grandes contratações e os nomes mundiais, Mezghrani apresenta um modelo diferente de jogador, aquele que conquista seu espaço gradualmente por meio do desempenho e dos números.

E, se mantiver a mesma linha, a contratação silenciosa do Al-Hilal pode se tornar uma das decisões cujo valor Inzaghi passará a apreciar cada vez mais com o avanço da temporada, depois de ter se transformado de uma tentativa de tapar um buraco no lado direito em um acréscimo tático que dá ao Zaeem opções mais amplas.