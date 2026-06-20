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Hussein Hamdy

Traduzido por

Indrik: Meu gol anulado tem um grande valor... e não vou deixar passar a chance que o Ancelotti me der

Endrick
C. Ancelotti
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O encanto da samba

O jovem atacante brasileiro Endrick teve uma estreia muito forte em sua primeira participação na Copa do Mundo, depois que o técnico Carlo Ancelotti atendeu aos pedidos da torcida da Seleção, que gritava seu nome.
A seleção brasileira venceu o Haiti por 3 a 0, na madrugada de sábado, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O astro brasileiro disse, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “AS”: “Estou muito feliz. Deus me disse que eu alcançaria coisas excepcionais na minha vida. Entrar em campo e marcar um gol que foi anulado depois... mas, para mim, no fundo do meu coração, foi um gol de enorme valor”.

A torcida brasileira recebia cada bola que Endrick tocava com gritos e aplausos, já que o jogador representa uma grande esperança para o povo brasileiro, que sonha em levantar a Copa do Mundo novamente.

Indric falou sobre a torcida na Filadélfia, dizendo: “Também gostaria de agradecer à torcida brasileira e às pessoas que viajaram do Brasil para os Estados Unidos para apoiar a seleção. Esse grupo deve incluir apenas jogadores que tenham vontade de lutar, jogar, estar em campo e ajudar a seleção”.

O jovem astro comentou sobre a questão da rotação de jogadores, dizendo: “Acho que qualquer jogador que estiver lá vai ajudar a equipe e trazer algo diferente para o grupo. Trabalho todos os dias, faço as coisas da maneira certa e dou o meu melhor diariamente, para estar pronto quando a oportunidade surgir e poder fazer o que sempre fiz com a seleção: jogar cada partida como se fosse a última.”

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Endrick confirmou que continuará se desenvolvendo e progredindo, dizendo: “É isso que vou fazer, não vou deixar nenhuma oportunidade escapar com a seleção”.

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