A Federação Egípcia de Futebol, presidida por Hani Abu Rida, divulgou um comunicado oficial no qual expressou seu profundo descontentamento com o desempenho da arbitragem na partida da seleção egípcia contra a Argentina, reafirmando seu compromisso com os direitos dos “Faraós” e com a adoção de todas as medidas previstas nos regulamentos para garantir a justiça e a imparcialidade da competição.

A Federação destacou, em seu comunicado, que a indignação se deveu ao desempenho arbitral do árbitro francês, além de uma série de decisões relacionadas à tecnologia de vídeo-árbitro (VAR), que suscitaram — segundo o comunicado — “muitos pontos de interrogação”, especialmente diante das críticas generalizadas dirigidas pela mídia e por analistas esportivos à condução da partida.

A Federação enfatizou que não será tolerante na defesa dos direitos da seleção nacional, reafirmando seu compromisso em tomar todas as medidas previstas nos regulamentos internacionais para preservar o princípio da justiça nas competições.

Apesar da eliminação da Copa do Mundo de 2026, a Federação Egípcia de Futebol reafirmou seu orgulho pelo desempenho da seleção nacional ao longo de sua trajetória no torneio, elogiando o espírito de luta e o empenho demonstrados pelos jogadores em campo, considerando que eles representaram de forma honrosa o futebol egípcio e conquistaram o respeito de todos.

Ao mesmo tempo, a Federação agradeceu ao Estado egípcio, liderado pelo presidente Abdel Fattah al-Sisi, pelo apoio contínuo concedido à seleção nacional, além de valorizar o apoio da torcida egípcia, tanto no país quanto no exterior, bem como das torcidas árabes e africanas que apoiaram os “Faraós” ao longo de sua trajetória na Copa do Mundo.

A Federação concluiu seu comunicado afirmando que a participação na Copa do Mundo de 2026 representa um passo importante na trajetória de desenvolvimento do futebol egípcio e prometeu à torcida egípcia que a próxima fase testemunhará a continuação do trabalho em cooperação com as instituições do Estado para implementar um projeto abrangente de desenvolvimento do esporte, ampliar a base de praticantes, descobrir talentos e preparar novas gerações capazes de continuar representando o Egito em competições continentais e internacionais.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após perder para a Argentina por 3 a 2, apesar de ter estado à frente por dois gols a zero até os 79 minutos.

A partida foi marcada por grande polêmica arbitral, depois que o árbitro francês François Litxer anulou um gol de Mustafa Zico após consultar o VAR, além de se recusar a marcar pênalti a favor de Mohamed Salah ou Hamdi Fathi antes do terceiro gol da Argentina — decisões que geraram veementes protestos da comissão técnica e dos jogadores.

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