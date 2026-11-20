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O brasileiro Ângelo, meio-campista do Al-Nassr, da Arábia Saudita, revelou o lado humano do português Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, e o descreveu como incrível e único.

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Ângelo falou em declarações publicadas pelo canal da Roshn Saudi League no YouTube nesta sexta-feira: "O Cris é incrível e único, não só como jogador. Acho que todo mundo já sabe como ele é como jogador, e não há muito que eu possa dizer sobre ele nesse aspecto".

Em seguida, ponderou: "Mas o que realmente marcou a minha carreira é a personalidade dele como ser humano, todos os dias. Ele me ajuda e está sempre me dando conselhos".

E acrescentou: "Lembro que, acho que na minha primeira semana no Al-Nassr, ele me deixou totalmente à vontade para fazer perguntas, conversar com ele e tirar qualquer dúvida sobre qualquer coisa, fosse pessoal ou profissional".

O meio-campista prosseguiu: "Lembro que fui até ele e disse: 'Olha, tenho muitos sonhos, objetivos e coisas que quero conquistar. Espero que você me ajude e me dê alguns conselhos'. E ele faz isso desde então".

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E continuou: "Na temporada passada, em especial, ele realmente me colocou debaixo da asa, me deu orientações dentro de campo, e as coisas foram melhorando constantemente. Acho que isso também foi graças ao técnico (Jorge Jesus)".

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Ângelo seguiu: "Nesta temporada, ele me dá ainda mais conselhos do que antes. É engraçado, não lembro direito, mas acho que um torcedor encontrou um vídeo de um dos nossos jogos recentes, não lembro qual era o adversário".

E detalhou: "Entrei no segundo tempo e (Ronaldo) me disse: 'Não se preocupe, neste jogo você vai marcar um gol e vai dar uma assistência para mim'. E naquele jogo eu realmente marquei, só não dei a assistência depois de entrar no segundo tempo".

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O brasileiro se estendeu: "Mas ele é alguém que está sempre presente para me ajudar, me motiva e me ajuda muito todos os dias. É um companheiro em quem posso confiar, que me dá conselhos sobre a vida e sobre todo o resto. Ele é como uma figura paterna, e é realmente excepcional".

E completou: "Isso não acontece só comigo, mas com todos os outros jogadores. Quando o Wesley estava aqui, ele o ajudou, ajudou o Bento e também o João (Félix). O João está jogando de forma realmente brilhante, e o Cris o ajuda".

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Ele acrescentou: "O Samu (Costa) também acabou de chegar, e ele ajuda o Iñigo (Martínez) e todo mundo no time, incluindo os jogadores sauditas mais jovens. Ele é realmente único".

E prosseguiu: "Meu irmão veio até mim chorando (para tirar uma foto com Ronaldo). Para mim, isso também foi incrível, porque às vezes você hesita um pouco em pedir e dizer a ele: 'Oi, você pode tirar uma foto com o meu irmão?'".

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Em seguida, ponderou: "Mas ele foi incrível e me disse: 'Traga ele aqui, não se preocupe, vamos tirar essa foto'. E conversou com ele, porque o meu irmão pedia para conhecê-lo e interagir com ele, já que ele é como o meu irmão mais velho, assim como é o meu ídolo".

Ângelo encerrou suas declarações dizendo: "Ele (Ronaldo) é excepcional como ser humano, e ainda melhor como jogador".