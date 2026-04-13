Incrível: torcedores são atraídos para fora das arquibancadas sob falsos pretextos durante partida do KKD

Cenas marcantes na noite de segunda-feira, durante o confronto da Keuken Kampioen Divisie entre o Jong FC Utrecht e o Vitesse. Um grupo de torcedores do clube de Arnhem foi expulso da arquibancada pouco antes do intervalo e acabou sendo retirado do estádio. Isso gerou grande indignação na torcida visitante.

No primeiro tempo, vários torcedores do Vitesse estavam espalhados pelas arquibancadas da casa no Estádio Galgenwaard. Isso não passou despercebido, especialmente quando a torcida visitante pediu aos presentes que se levantassem se fossem torcedores do Vitesse. O pedido foi visivelmente atendido. O estádio estava praticamente vazio, pois o Jong FC Utrecht atrai muito poucos torcedores locais.

Pouco antes do apito para o intervalo, a situação chegou ao fim. Os seguranças abordaram o grupo de torcedores e solicitaram que deixassem a arquibancada. Inicialmente, foi dito aos torcedores que poderiam se sentar na área dos visitantes, mas isso acabou sendo uma promessa falsa.

A ação causou frustração imediata entre os torcedores visitantes que haviam viajado para o jogo. Eles demonstraram seu descontentamento com uma forte vaia e gritos dirigidos à organização. O slogan “tenham vergonha” ecoou várias vezes pelo estádio.

Um dos torcedores do Vitesse presentes contou sua versão dos fatos ao Voetbalzone após o jogo. “Estávamos em grupo e fomos abordados por alguém que parecia razoavelmente simpático. Ele disse que tinha duas opções: ou saíamos dali, ou seríamos acompanhados até a área dos visitantes.”

“Em determinado momento, éramos cerca de cinquenta pessoas e fomos todos escoltados para fora. Era o intervalo e pensávamos que iríamos para a área dos visitantes.”

No entanto, essa expectativa acabou se revelando errada. “Primeiro tivemos que nos alinhar em duas filas, e tiraram fotos dos nossos rostos e documentos de identidade. Depois, de repente, mandaram a gente voltar para casa.” Isso causou grande frustração no grupo de torcedores do Vitesse.

Outro torcedor comentou no X: “Até mesmo as forças da lei não querem perder nosso sucesso. Não, brincadeira, eles estão mandando os torcedores do Vitesse para as arquibancadas da casa em um Galgenwaard praticamente vazio. Triste. Muito triste. Não tinha nada de errado.”