O Sparta Rotterdam foi derrotado por 1 a 0 pelo rival da cidade Feyenoord neste domingo, na estreia na Eredivisie. Nos acréscimos, no Het Kasteel, o gol de empate de Milan Zonneveld foi anulado por conta de uma falta cometida por ele. O atacante do Sparta não entendeu nada e demonstrou sua irritação diante das câmeras da ESPN.

O capitão do Feyenoord, Luciano Valente, abriu o placar aos 35 minutos, e esse acabaria sendo também o único gol da partida. Zonneveld viu dois gols seus serem anulados na reta final: o primeiro por impedimento, e o segundo por seu empurrão nas costas de Jeremiah St. Juste.

"Se você não começa jogando, precisa dar o máximo como substituto", começa Zonneveld, que viu Nökkvi Thórisson ser preferido no comando do ataque. "Foi o que eu fiz hoje, só é uma pena que meus gols não tenham valido. Foi a única coisa que poderia ter sido melhor hoje."

Impedimento é impedimento, mas a decisão do árbitro Sander van der Eijk de anular imediatamente seu segundo gol encontra menos compreensão por parte de Zonneveld. "Acho que houve dos dois lados. Isso acontece o jogo inteiro. Foi isso?", pergunta ele ao ver seu empurrão. "Achei bem fraco, viu."

"Isso acontece o jogo inteiro. Na minha primeira chance aconteceu a mesma coisa, e ele disse que tinha me acariciado. Acho estranho", diz Zonneveld, que não teve a chance de iniciar uma conversa decente com Van der Eijk. "Fui até ele e então ele já disse de cara que eu levaria cartão amarelo se falasse alguma coisa."

"Ele já tinha tomado a decisão antes, então acho que não teria adiantado muito", conta o norte-holandês, que viu o jogo oportunista do Sparta poder machucar o Feyenoord. "Acho que isso ajudou, com certeza. Criamos chances bem grandes e, com base na reta final, talvez até tivéssemos merecido mais."

Zonneveld lamenta ter começado no banco. "Eu só quero jogar, e todo mundo sabe disso, então nesse sentido acho difícil. Quero jogar o máximo possível e dar o meu melhor, mostrar que é ali que eu tenho que estar. Aí as coisas vão acontecer naturalmente e preciso mostrar que o treinador não pode mais me deixar de lado", conclui o artilheiro de 22 anos.