Incomparável: Mohamed Salah assume o trono da Europa com um número histórico impossível

O astro egípcio Mohamed Salah segue escrevendo seu nome na história dos gramados europeus, após revelar um novo número excepcional que o coloca no topo da pirâmide do Velho Continente.

O Trabzonspor, da Turquia, conquistou uma valiosa vitória fora de casa sobre o KuPS, da Finlândia, por 4 a 2, na partida disputada nesta quinta-feira no Estádio Tammela, na cidade de Tampere, pela Liga Conferência Europa.

Em apenas 55 minutos de jogo, Mohamed Salah, que vestia a faixa de capitão pela primeira vez com o Trabzonspor, deu a assistência para o primeiro gol e marcou o segundo gol da equipe turca aos 44 minutos.

A rede mundial de estatísticas de futebol "Opta" confirmou que Salah é o único jogador que conseguiu marcar e dar assistência na mesma partida em 13 jogos diferentes nas principais competições europeias desde a temporada 2017-2018 até agora.









O egípcio supera com esse número uma diferença enorme, de 4 partidas completas, em relação ao seu perseguidor mais próximo, confirmando que é o jogador mais decisivo e influente da Europa nos últimos oito anos.

A marca reflete o imenso valor técnico de Salah, que não se contenta em balançar as redes, mas reúne o papel de artilheiro e de armador ao mesmo tempo, uma equação que todos os astros da Europa falharam em alcançar com a mesma constância.

Um novo número que se soma ao vasto currículo de Salah e prova mais uma vez que ele não é apenas um artilheiro, mas um sistema ofensivo completo que não tem igual no futebol mundial.



