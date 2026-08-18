Incidente misterioso: corpo é encontrado no estádio de um clube inglês

O clube inglês Charlton Athletic anunciou que uma pessoa foi encontrada morta dentro de seu estádio, o "The Valley", o que levou a polícia a abrir uma investigação sobre as circunstâncias do ocorrido.

O clube esclareceu, em comunicado oficial, que a polícia esteve no estádio na manhã de terça-feira, após um incidente ocorrido nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, antes de anunciar a morte de um homem no local do acontecimento.

O Charlton confirmou que a morte segue sob investigação e solicitou que qualquer pessoa que tenha informações ou tenha presenciado o ocorrido entre em contato com a polícia.

O clube afirmou: "Apresentamos nossos mais sinceros pêsames e nossa solidariedade à família do falecido, a seus amigos e a seus entes queridos neste momento difícil".

O Charlton destacou que continua a colaborar com as autoridades nos procedimentos da investigação e pediu respeito à privacidade de todos os afetados pelo incidente.

O clube enfatizou que não há qualquer indício de envolvimento do Charlton Athletic em qualquer irregularidade e também agradeceu a seus funcionários pela forma profissional como lidaram com a difícil situação.









O jornal The Independent noticiou que o episódio ocorreu poucos dias depois de o Charlton disputar sua primeira partida em casa na temporada da segunda divisão inglesa, quando reverteu a desvantagem diante do Derby County para vencer por 2 a 1.

O Charlton visitaria o West Ham em sua primeira partida fora de casa nesta temporada, antes de enfrentar o Tottenham na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa.

A polícia continua suas investigações, sem divulgar detalhes adicionais sobre a identidade do falecido ou a causa da morte.

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