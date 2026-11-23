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O futuro do argentino Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, segue indefinido. O contrato do treinador com o clube colchonero termina ao fim da atual temporada.

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As declarações de Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, aumentaram a incerteza sobre o futuro do treinador argentino. Recentemente, o dirigente afirmou: “Não há nada sobre Simeone, nem a favor nem contra”.

Cerezo acrescentou: “Tudo continua exatamente igual”, mais um sinal de que a direção esportiva do clube e o treinador não têm pressa para tomar uma decisão sobre o caminho que vão seguir na próxima temporada, a 2027-2028.

No entanto, segundo o jornal “Marca”, o jornalista Antonio Sanz prevê que Diego Simeone permaneça no Atlético de Madrid até 2029. Na Rádio Marca, o jornalista explicou que a saída de Miguel Ángel Gil era esperada para 2027, mas o CEO pode estender sua permanência no clube por mais duas temporadas.

Segundo Sanz, essa continuidade também vai definir o futuro de Simeone.

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“Se Miguel Ángel Gil vai ficar até 2029, o normal é que Simeone fique até 2029”, acrescentou.

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De todo modo, a decisão cabe ao treinador. Sanz explicou que Simeone terá de avaliar suas opções e, se optar por continuar, o mais provável é que passe mais duas temporadas no comando técnico do Atlético de Madrid.

“Hoje, ele está mais perto de ficar do que de sair”, garantiu.

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A posição da diretoria do Atlético de Madrid

Sanz foi categórico ao explicar a posição da diretoria: “O que a diretoria tem claro é que não vai demitir Simeone, e ele só vai sair quando quiser”.

O jornalista descreveu a relação entre o Atlético de Madrid e o treinador argentino como um vínculo especial, difícil de medir pelos critérios habituais de renovação de contrato.

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A Rádio Marca informou que as metas do treinador para esta temporada são terminar em terceiro lugar no Campeonato Espanhol e chegar, no mínimo, às quartas de final da Champions League.

Nesse contexto, a emissora lembrou que, na temporada passada, o Atlético de Madrid chegou às semifinais da Champions League e à final da Copa do Rei.