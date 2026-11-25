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O jogo entre Al Jazira e Gol Gohar pela AFC Champions League Two teve uma reviravolta inusitada nesta quarta-feira. O árbitro Hanna Hattab foi substituído no intervalo após graves acusações de embriaguez.

O Gol Gohar, do Irã, viu Hattab tomar várias decisões questionáveis contra o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, mas o lance aos 32 minutos chamou especial atenção.

Após uma falta no meio-campo sobre Ali Asghar Ashouri, do Gol Gohar, Hattab demorou um pouco para tomar uma decisão. O árbitro sírio então surpreendeu a todos ao chamar o goleiro do Al Jazira, Ersin Destanoglu, e mostrar a ele o cartão amarelo.

O goleiro turco e seus companheiros ficaram completamente perplexos com a decisão de Hattab, que não parecia especialmente alerta.

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Imagens mostram o técnico do Gol Gohar, Mehdi Rahmati, gritando após o lance curioso: "Ele está bêbado!". As acusações ainda não foram confirmadas, mas a AFC considerou necessário intervir no intervalo.

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O gerente do Gol Gohar, Heydar Afsari, disse após o jogo: "O árbitro da partida contra o Al Jazira não estava em condições normais, e até os jogadores do Al Jazira nos disseram a mesma coisa."

"O clube informou imediatamente a equipe de arbitragem sobre isso e avisou que não jogaríamos se a situação continuasse assim."

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"O camisa 77 do Al Jazira (João Milson, nota da redação) deveria ter sido expulso após sua segunda falta, mas o árbitro registrou o cartão em nome do goleiro do time adversário."

"O árbitro foi substituído depois que informamos a AFC sobre o ocorrido", afirmou Afsari. O Al Jazira venceu por 1 a 0 graças a um gol de Anderson Talisca (ex-Fenerbahçe).