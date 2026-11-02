Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Impulso formidável: Mourinho recupera estrela de peso antes do confronto com o AEK Atenas

AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Liga dos Campeões
F. Valverde
J. Mourinho
R. Asencio
Grécia
Espanha
Uruguai
Portugal

Dupla do Real Madrid segue como desfalque

 O Real Madrid recebeu boas notícias nesta segunda-feira com o retorno aos treinos, horas depois da vitória sobre o Racing Santander, pela La Liga.

O Real Madrid conquistou uma vitória merecida sobre o anfitrião Racing Santander (3 a 0), na partida que reuniu as duas equipes no estádio "El Sardinero", pelo Campeonato Espanhol, mantendo a sequência de triunfos do clube merengue e reduzindo a diferença para o líder Barcelona para 3 pontos, consolidando sua posição no terceiro lugar da tabela de classificação.

 Segundo o jornal "Marca", Fede Valverde treinou normalmente com os companheiros nesta segunda-feira, e todos os indícios apontam que ele estará à disposição para a partida da Liga dos Campeões da Europa contra o AEK Atenas, pela quarta rodada, marcada para a próxima quarta-feira.

O meio-campista uruguaio, que vinha atuando como lateral nas últimas partidas, desfalcou o time diante do Racing por sentir dores nos tendões do joelho direito desde o clássico contra o Barcelona.

Próximas partidas
AEK

AEK

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

RMA

RMA

 Após alguns dias de recuperação, superou seus problemas físicos e se prepara nesta semana para a oportunidade de voltar às competições europeias.

Os jogadores titulares fizeram exercícios de recuperação, enquanto o restante do elenco completou uma sessão de treino habitual, que incluiu trabalhos físicos e táticos e simulações de diferentes fases da partida.

Já no que diz respeito às lesões, Raúl Asencio e Rodrygo seguem sendo os únicos desfalques, e os demais jogadores estão à disposição, com exceção das lesões leves habituais que ocorrem durante as competições.

 

 

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google