Impulso formidável: Mourinho recupera estrela de peso antes do confronto com o AEK Atenas

O Real Madrid recebeu boas notícias nesta segunda-feira com o retorno aos treinos, horas depois da vitória sobre o Racing Santander, pela La Liga.

O Real Madrid conquistou uma vitória merecida sobre o anfitrião Racing Santander (3 a 0), na partida que reuniu as duas equipes no estádio "El Sardinero", pelo Campeonato Espanhol, mantendo a sequência de triunfos do clube merengue e reduzindo a diferença para o líder Barcelona para 3 pontos, consolidando sua posição no terceiro lugar da tabela de classificação.

Segundo o jornal "Marca", Fede Valverde treinou normalmente com os companheiros nesta segunda-feira, e todos os indícios apontam que ele estará à disposição para a partida da Liga dos Campeões da Europa contra o AEK Atenas, pela quarta rodada, marcada para a próxima quarta-feira.

O meio-campista uruguaio, que vinha atuando como lateral nas últimas partidas, desfalcou o time diante do Racing por sentir dores nos tendões do joelho direito desde o clássico contra o Barcelona.

Próximas partidas AEK Liga dos Campeões 12:45 RMA

Após alguns dias de recuperação, superou seus problemas físicos e se prepara nesta semana para a oportunidade de voltar às competições europeias.

Os jogadores titulares fizeram exercícios de recuperação, enquanto o restante do elenco completou uma sessão de treino habitual, que incluiu trabalhos físicos e táticos e simulações de diferentes fases da partida.

Já no que diz respeito às lesões, Raúl Asencio e Rodrygo seguem sendo os únicos desfalques, e os demais jogadores estão à disposição, com exceção das lesões leves habituais que ocorrem durante as competições.