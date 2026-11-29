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Jurriën Timber foi protagonista no clássico da Premier League entre Arsenal e Manchester City (2 a 2), no domingo. O jogador da seleção holandesa evitou a derrota dos Gunners nos minutos finais, mas não escapou das críticas da imprensa inglesa. Um dos jornais britânicos chegou a lhe dar uma nota abaixo da média.

O Arsenal ficou atrás no placar duas vezes no Emirates Stadium. Aos 83 minutos, Timber marcou após um escanteio e definiu o empate em 2 a 2, resultado que manteve a vantagem de seis pontos do time londrino sobre o Manchester City.

A BBC deu nota 6 a Timber por sua atuação contra a equipe de Pep Guardiola. O veículo britânico questionou, sobretudo, o papel do jogador da seleção holandesa na jogada do primeiro gol, marcado por Erling Haaland.

Na avaliação da BBC, Timber não deixou uma impressão marcante na defesa. Com o importante gol de empate nos minutos finais do clássico inglês, porém, o ex-jogador do Ajax compensou em parte sua atuação.

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The Sun foi bem mais positivo sobre a atuação de Timber e lhe deu nota 7. O tabloide britânico destacou uma grande chance desperdiçada pelo defensor no início da partida, além de seu envolvimento em um lance polêmico.

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Timber pareceu puxar Jérémy Doku pelos cabelos. Segundo The Sun, o lateral-direito do Arsenal teve sorte de poder continuar em campo.

O jornal também considerou que Timber teve responsabilidade na jogada do primeiro gol do Manchester City. O holandês colocou o companheiro Noni Madueke em apuros, mas se redimiu nos minutos finais ao marcar o empate na segunda trave.

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Para o Evening Standard, porém, nem o gol foi suficiente para salvar a nota de Timber. O jornal londrino deu 5 ao jogador da seleção holandesa e criticou seu trabalho defensivo.

O Daily Express também considerou a atuação de Timber insuficiente e deu nota 5 ao ex-jogador do Ajax. O jornal inglês ainda destacou o lance polêmico entre o holandês e Doku no primeiro tempo.

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“Ele escapou de um cartão vermelho depois de puxar Doku pelos cabelos no primeiro tempo”, escreveu o Daily Express. “Além disso, travou uma disputa intensa com o veloz ponta durante toda a partida.”

A chance desperdiçada por Timber também pesou contra o defensor. “Ele deveria ter mandado a bola para a rede quando uma cabeçada de Viktor Gyökeres bateu na trave e voltou. Mas, perto do fim, estava no lugar certo e na hora certa para marcar.”