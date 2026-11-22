Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Matthijs de Ligt foi titular na Premier League no domingo pela primeira vez em quase 12 meses, mas teve uma atuação para esquecer. Erros grosseiros do holandês abriram caminho para a dolorosa derrota por 4 a 0, rendendo-lhe duras avaliações da imprensa britânica.

Aos sete minutos, tudo deu errado na defesa do Manchester United. De Ligt cometeu um enorme erro de avaliação, e Leny Yoro derrubou Alexander Isak, que avançava livre, sendo expulso. Para piorar, o Liverpool marcou logo depois o primeiro e o segundo gols, em lances nos quais De Ligt voltou a ter uma atuação fraca.

"É um mistério o que ele pensou ao deixar a bola passar e dar a Isak a chance de avançar, no lance que levou ao cartão vermelho", escreve o Manchester Evening News, que dá nota 3 a De Ligt. "Pochettino parece gostar dele, mas esse foi um retorno doloroso à Premier League."

Daily Express também não poupa críticas e dá apenas nota 2 à atuação do jogador da seleção holandesa. Para o veículo, é impensável que De Ligt volte a aparecer em breve entre os titulares de Mauricio Pochettino.

Publicidade Publicidade

"Foi quase uma tortura ver o holandês vagando pela defesa. Raramente jogadores do United pareceram tão perdidos em uma partida da Premier League. Foi uma escalação surpreendente para o ex-jogador do Ajax, e é difícil imaginar que ele receba outra oportunidade em breve."

Tópicos relacionados

"A escolha ousada de escalar De Ligt pela primeira vez em quase um ano deu completamente errado", avalia também The Sun. "Ele estava em todos os lugares e em lugar nenhum, e foi responsável pelos dois gols sofridos no início."

Segundo o tabloide britânico, De Ligt ainda não estava pronto. Por isso, recebe nota 3. "Ele não tinha condições físicas de jogo e, de forma bizarra, deixou a bola passar por cima dele no lance que antecedeu a expulsão de Yoro. Estava lento e apático e, depois, recuou demais no gol de Wirtz."

Publicidade

"Por sorte, Isak estava sem pontaria, porque o sueco ganhou todos os duelos", prossegue The Sun. "É difícil não sentir pena dele depois de uma ausência tão longa, mas é incompreensível que tenha permanecido em campo durante toda a partida."

A BBC também não tem nada de bom a dizer sobre De Ligt. "Sua primeira partida como titular na Premier League em quase 12 meses, no centro de uma defesa de três jogadores, virou um pesadelo por causa de um erro no início que levou ao primeiro gol e à expulsão de Yoro. A partir daquele momento, ele teve muitas dificuldades."