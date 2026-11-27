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Emmanuel Emegha impressionou a imprensa inglesa na noite de sexta-feira. O atacante holandês viu o Chelsea perder por 3 a 2 na visita ao Nottingham Forest, mas participou diretamente dos dois gols do time londrino depois de entrar em campo. Na Inglaterra, poucos entendem a decisão de Xabi Alonso de deixá-lo no banco no início da partida.

O Chelsea voltou a ter uma noite dramática na visita ao Forest. Igor Jesus abriu o placar com um belo gol logo aos cinco minutos, e Morgan Gibbs-White ampliou a vantagem de pênalti pouco depois do intervalo. Emegha, que substituiu Danny Welbeck no intervalo, recolocou o Chelsea na disputa.

Gibbs-White parecia ter decidido a partida aos 73 minutos, com seu segundo gol na noite, mas Emegha não se deu por vencido. O holandês marcou de cabeça após cruzamento de Pedro Neto pouco antes do fim do tempo regulamentar, embora não tenha conseguido evitar a quarta derrota do Chelsea em cinco jogos pelo campeonato.

A BBC deu nota 8 a Emegha, de longe o melhor jogador do Chelsea em sua avaliação. “Uma atuação excepcional no segundo tempo, com um ótimo domínio e um chute igualmente bom depois que a bola chegou aos seus pés após desviar em outro jogador”, escreveu o jornalista Nizaar Kinsella sobre o primeiro gol do holandês.

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“Ele marcou o segundo de cabeça na segunda trave. Isso levanta a questão de por que não começou como titular, já que também havia marcado contra o Leeds United no fim de semana passado.” Welbeck recebeu nota 4 da emissora pública britânica.

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O Football.London também elogiou muito a atuação de Emegha e lhe deu nota 8. Bobby Vincent, que acompanha o Chelsea, considera incompreensível que o atacante holandês tenha ficado no banco após sua atuação anterior contra o Leeds United.

“Mais uma vez, teve um grande impacto com uma bela finalização. Um gol típico de centroavante. O segundo foi uma cabeçada fantástica”, avaliou. Vincent agora está convencido de que Alonso não pode mais deixar Emegha de fora: “Ele realmente parece ter o perfil certo. Ele TEM de ser titular contra o Crystal Palace.”

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O Evening Standard chegou a apontar Emegha como o único jogador do Chelsea que pôde sair de campo de cabeça erguida. O atacante recebeu nota 7, a mais alta entre todos os jogadores dos Blues. “Ele marcou os dois gols de forma brilhante e fez a diferença ao sair do banco. Ele marcou os últimos três gols do Chelsea.”

Enquanto Emegha recebeu muitos elogios, o ex-jogador do Ajax Jordan Henderson foi bem menos elogiado pela imprensa inglesa. O meio-campista de 36 anos recebeu nota 5 tanto da BBC quanto do Football.London por sua atuação no City Ground.

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“Seja o que for que Alonso pretendia com Henderson, não funcionou. Não consegui identificar o que o jogador de 36 anos acrescentou ao Chelsea em Nottingham”, afirmou Vincent. O Evening Standard foi ainda mais crítico e deu nota 4 a Henderson, que errou muitos passes, recebeu um cartão amarelo e foi substituído aos 85 minutos.