A imprensa francesa espera que Mika Godts ganhe mais minutos nos próximos meses no Paris Saint-Germain por causa da lesão no ligamento cruzado de Désiré Doué. Ainda assim, a expectativa é que o clube contrate um atacante no inverno.
No último sábado, Doué sofreu um duro revés. O atacante francês precisou deixar o campo de maca na partida contra o OGC Nice (vitória por 2 a 3).
Doué lesionou o ligamento cruzado e terá de passar os próximos meses em recuperação. Como Kvicha Kvaratskhelia também está lesionado, Godts pode ganhar mais minutos agora.
O atacante belga, que chegou do Ajax no último verão por 45 milhões de euros, até agora tem ficado no banco de reservas na capital francesa.
A RMC Sport acredita que isso pode mudar em breve. "Talento certamente não lhe falta. Sua recente melhora de desempenho é um sinal positivo e joga a seu favor, sobretudo porque a ponta esquerda é sua posição favorita."
"Ele tem qualidades. Há um caminho claro para que tenha sucesso ali", confirma o comentarista Walid Acherchour. "Godts é um candidato natural para essa posição, mas ainda não deu garantias suficientes para encerrar definitivamente a discussão nas próximas semanas."
Outros veículos franceses, especialmente o L’Équipe, acreditam que o PSG buscará um substituto no inverno. "Depois da lesão de Kvaratskhelia, ainda conseguiram resolver a situação com o elenco que tinham. Agora, irão ao mercado."
Segundo o Le Parisien, o clube vê Paris Brunner, do AS Monaco, ou Eli Kroupi Jr. como substitutos ideais, mas o PSG não quer gastar muito neste inverno.
A imprensa francesa também aponta Ferran Torres como opção para a ponta esquerda. O espanhol já atuou várias vezes nessa posição ao longo da carreira. Ousmane Dembélé também pode jogar ali.