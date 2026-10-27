Os jornais espanhóis traçaram, na noite de segunda-feira, um paralelo entre a conquista da Bola de Ouro por Harry Kane e a vitória de Lionel Messi em 2010. Para a imprensa, o júri preferiu o "talento individual" aos títulos coletivos, e fazer campanha por conta própria para ganhar o prêmio não adianta em nada.

Kane foi eleito o melhor jogador de futebol da última temporada na noite de segunda-feira. Ele recebeu o prêmio à frente de Kylian Mbappé e Lamine Yamal, que ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugares.

El Pais afirma que "os gols pesaram mais que os títulos". O veículo espanhol destacou que Yamal conquistou quase todos os títulos possíveis, com exceção da Liga dos Campeões, mas Kane marcou mais gols.

MARCA chega à mesma conclusão e faz uma comparação com a premiação de 2010. Naquele ano, Messi venceu à frente de Iniesta e Xavi, apesar de os dois últimos terem conquistado a Copa do Mundo.

O AS também observa que os gols são o fator mais importante para o prêmio. Kane marcou 73 gols nesta temporada, ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo e conquistou todos os títulos nacionais com o Bayern. O jornal considera a escolha merecida e escreve que campanhas de autopromoção não adiantam em nada.

El Confidential foi além ao abordar a autopromoção de Mbappé e Yamal e registrou que Kane "tirou os dois pontas da nuvem cor-de-rosa".