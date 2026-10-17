A disputa pelo prêmio de melhor jogador da Ásia esquentou entre Salem Al-Dawsari, capitão do Al Hilal, e Firas Al-Buraikan, atacante do Al Ahli, depois que a balança começou a pesar a favor do segundo em diversas opiniões da imprensa e da torcida, em meio a amplos debates na plataforma "X", que não se restringiram aos torcedores dos dois clubes, mas se estenderam a ex-astros e jornalistas que manifestaram apoio ao atacante do Al Ahli na corrida pelo prêmio continental.

Apesar de Al-Dawsari ter um histórico excepcional, tendo sido premiado duas vezes, em 2022 e 2025, as conquistas de Al-Buraikan no período recente o transformaram em um forte concorrente ao título, especialmente após sua contribuição para o bicampeonato consecutivo do Al Ahli na Liga dos Campeões da Ásia Elite, além de seu destaque com a seleção saudita na Copa do Golfo Arábico, que encerrou como artilheiro, com três gols.

Saud Kariri escolhe Al-Buraikan, mesmo desejando o título a Al-Dawsari

Saud Kariri, ex-astro do Al Hilal, foi um dos nomes mais destacados a pesar a favor do atacante do Al Ahli, ao afirmar que a premiação de Al-Dawsari seria um encerramento ideal para sua trajetória, mas ponderando que os critérios de avaliação dão vantagem a Al-Buraikan na disputa atual.

Kariri declarou, durante participação na rede de canais "Thmanyah": "Acredito que Salem Al-Dawsari receber o prêmio seria o melhor encerramento para sua carreira, mas, com base nos números e nos critérios referentes à temporada passada e a esta temporada, vejo que Firas Al-Buraikan merece o prêmio".

As declarações de Kariri ganham importância especial por virem de um dos nomes associados ao Al Hilal, já que ele separou o status de Al-Dawsari e suas conquistas anteriores da avaliação do que os candidatos apresentaram durante o período de disputa, considerando que são os números e os critérios que devem definir a identidade do vencedor.

Abdullah Falatah: este é o momento de Firas Al-Buraikan

Por sua vez, o jornalista Abdullah Falatah anunciou seu apoio explícito ao atacante do Al Ahli, afirmando que seu voto irá para Al-Buraikan e manifestando o desejo de ver um novo jogador saudita acrescentando seu nome à lista de vencedores do prêmio asiático.

Falatah disse, pela rede de canais "Thmanyah": "Meu voto no prêmio de melhor jogador asiático vai para Firas Al-Buraikan, e tenho minhas razões, inclusive para aumentar o número de jogadores sauditas a conquistarem este prêmio. Vejo que Firas é o mais merecedor de conquistá-lo, e este é o momento de Firas".

As declarações de Falatah refletem outro lado da disputa, pois seu apoio a Al-Buraikan não se relaciona apenas ao que o jogador apresentou com o Al Ahli e com a seleção, mas também ao seu desejo de ampliar a lista de astros sauditas premiados, já que Al-Dawsari o conquistou duas vezes.

Al-Sahlawi e Al-Shamrani se juntam à lista de apoiadores

Mohammed Al-Sahlawi, ex-atacante da seleção saudita, expressou seu desejo de ver Al-Buraikan vencer o prêmio durante sua participação no programa "Nadina", lembrando que Al-Dawsari já foi premiado anteriormente e que a oportunidade pode ser adequada para conceder esse reconhecimento ao atacante do Al Ahli.

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Al-Sahlawi afirmou: "Salem Al-Dawsari já foi premiado como melhor jogador anteriormente, e espero que Firas conquiste o prêmio desta vez".

Nasser Al-Shamrani, ex-astro do futebol saudita, também previu a premiação de Al-Buraikan durante sua participação no programa "Dawreena Ghair", juntando-se à lista de nomes que pesam a favor do atacante do Al Ahli na corrida pelo prêmio, em meio à continuidade do debate sobre o merecimento de cada jogador.

Entre números, conquistas e opiniões da imprensa, Al-Buraikan tornou-se um concorrente de peso diante de Al-Dawsari, após receber o apoio de diversos nomes importantes do meio esportivo saudita.





Com a aproximação da data do anúncio do vencedor, a definição final permanece ligada aos critérios do prêmio e à avaliação do desempenho dos candidatos durante o período considerado, enquanto segue a disputa entre o capitão do Al Hilal, que aspira a uma terceira conquista, e o atacante do Al Ahli, que busca escrever seu nome pela primeira vez na lista de vencedores.