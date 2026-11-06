Os jornais dinamarqueses fazem duras críticas ao FC Midtjylland um dia após a goleada por 6 a 1 sofrida diante do Ajax na fase de grupos da Conference League. Por outro lado, um destaque do time de Amsterdã recebe elogios.

O Tipsbladet fala em "humilhação" para o Midtjylland no cenário europeu. O expulso Kjell Wätjen é um dos principais alvos das críticas. "O que, afinal, passou pela cabeça dele quando derrubou Abdellah Ouazane? Pouco antes, o alemão havia recebido seu primeiro cartão amarelo, o que o levou a deixar o campo mais cedo. Desastroso."

Nordin Bakker teve de buscar a bola no fundo das redes nada menos que seis vezes contra o Ajax e também não foi poupado pela imprensa dinamarquesa. "Ele esteve péssimo, sobretudo no sexto gol do Ajax. Mas Bakker também não recebeu nenhuma ajuda de seus defensores."

"O Midtjylland teve de jogar o segundo tempo com dez jogadores, mas, ainda assim, não se pode sofrer cinco gols depois do intervalo contra uma equipe que, no papel, é apenas um pouco melhor", diz uma dura avaliação sobre o time do técnico Mike Tullberg, ainda sem vitórias na fase de liga da Conference League.

Ainda houve alguma esperança após o empate de Friday Etim, aos 28 minutos. "Mas essa esperança desapareceu rapidamente. Logo após o intervalo, Tolu voltou a não ser contido dentro da área. A partir daquele momento, começou o sofrimento do Midtjylland. O atacante nigeriano teve papel de destaque na humilhação imposta pelos holandeses."

O Bold não esperava que o Ajax chegasse a um placar tão elástico. "No fim, a situação saiu completamente do controle. Oscar Gloukh fez o quinto gol do Ajax quando faltavam 15 minutos, e depois Bakker falhou quando o Ajax definiu de vez a partida."

Por outro lado, o jornal dinamarquês não economiza elogios a Tolu. "O camisa 9, forte fisicamente, tem 1,97 metro de altura e representou uma grande ameaça constante para o Midtjylland. Ele é um verdadeiro reforço para o Ajax e um excelente substituto para Kasper Dolberg. O Ajax foi implacável e especialmente eficiente após o cartão vermelho para os donos da casa."