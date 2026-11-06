Os jornais dinamarqueses foram duros com o FC Midtjylland um dia após a goleada sofrida por 6 a 1 diante do Ajax, na fase de grupos da Conference League. Por outro lado, um dos destaques da equipe de Amsterdã recebeu elogios.

O Tipsbladet fala em "humilhação" do Midtjylland no cenário europeu. Kjell Wätjen, expulso, é alvo das críticas mais duras. "O que diabos passou pela cabeça dele quando derrubou Abdellah Ouazane? Pouco antes, o alemão havia recebido seu primeiro cartão amarelo, e por isso teve de deixar o campo mais cedo. Desastroso."

Nordin Bakker teve de buscar a bola no fundo das redes nada menos que seis vezes contra o Ajax e também não foi poupado pela imprensa dinamarquesa. "Ele esteve muito mal, especialmente no gol que fez o placar chegar a 6 a 1 para o Ajax. Mas Bakker também não recebeu nenhuma ajuda de seus defensores."

"O Midtjylland teve de jogar o segundo tempo com dez homens, mas, mesmo assim, não se pode sofrer cinco gols após o intervalo contra uma equipe que, no papel, é apenas um pouco melhor", diz uma avaliação dura sobre o time do técnico Mike Tullberg, ainda sem vitórias na fase de liga da Conference League.

Ainda havia alguma esperança após o gol de Friday Etim, que empatou o jogo em 1 a 1 aos 28 minutos. "Mas essa esperança desapareceu rapidamente. Logo após o intervalo, Tolu voltou a não ser contido dentro da área. A partir daquele momento, começou o calvário do Midtjylland. O atacante nigeriano teve papel de destaque na humilhação imposta pelos holandeses."

O Bold não esperava que o Ajax chegasse a um placar tão elástico. "A situação acabou saindo completamente do controle. Oscar Gloukh fez 5 a 1 quando faltavam 15 minutos, e depois Bakker falhou quando o Ajax definiu de vez a partida."

Por outro lado, o jornal dinamarquês não poupou elogios a Tolu. "O camisa 9, forte fisicamente, tem 1,97 metro de altura e representou uma grande ameaça constante ao Midtjylland. Ele é um verdadeiro reforço para o Ajax e um excelente substituto para Kasper Dolberg. O Ajax foi implacável e extremamente eficiente após o cartão vermelho para o time da casa."