Jorrel Hato viveu no sábado uma noite para esquecer. O ex-jogador do Ajax começou como titular contra o Tottenham Hotspur, mas teve muito trabalho para marcar Mohammed Kudus. Ele recebeu nota 5 da imprensa britânica.

A partida entre Chelsea e Tottenham saiu do controle aos 70 minutos, quando Palmer se chocou com Mateus Fernandes, que estava caído no gramado. Houve um princípio de confusão que envolveu, entre outros, Van de Ven. Depois, Palmer, Fernandes e o neerlandês receberam cartões amarelos.

Sete minutos depois, o Tottenham marcou quando o goleiro do Chelsea, Mike Penders, socou para dentro do próprio gol uma cobrança de escanteio pela esquerda: 0 a 1.

Os problemas do Chelsea aumentaram três minutos depois, quando Palmer recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta em Gallagher. O Tottenham aproveitou a superioridade numérica e definiu a partida aos 87 minutos com Matthys Tel, que interceptou a bola no próprio campo, arrancou de forma impressionante e marcou com um chute de 18 metros: 0 a 2.





Após a partida, o Chelsea recebeu duras críticas da imprensa britânica, e Hato também não foi poupado. "Ele foi invisível no ataque e teve muito trabalho com Kudus", escreveu a BBC.

O Football London também viu Hato ser ofuscado contra os Spurs. "O jogo do Chelsea passou principalmente pelo lado direito. Ele foi completamente invisível no ataque", afirmou o veículo.

O The Evening Standard, por outro lado, foi um pouco mais brando com o ex-jogador do Ajax. "Ele parecia não estar totalmente entrosado com alguns de seus companheiros de defesa e, às vezes, os frustrava com pequenos erros."

"Ele passou boa parte do tempo ocupado com Kudus, a quem conseguiu conter. Foi substituído pouco depois dos 60 minutos, antes mesmo de o Chelsea desmoronar completamente", escreveu o The Evening Standard.