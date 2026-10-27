Imprensa britânica detona Lamine Yamal sem piedade após Harry Kane conquistar a Bola de Ouro

A imprensa britânica não poupa Lamine Yamal. O Daily Mail, em particular, criticou duramente o atacante espanhol depois que Harry Kane conquistou a Bola de Ouro na noite de segunda-feira.
Na Inglaterra, a escolha de Kane é motivo sobretudo de orgulho. Todos os jornais falam em uma vitória "merecida" sobre os concorrentes Kylian Mbappé e Lamine Yamal.
"Kane é, sem dúvida, o vencedor merecido. É a recompensa por um ano em que conquistou a Chuteira de Ouro europeia, teve papel fundamental na conquista do título da Bundesliga com o Bayern de Munique, chegou à semifinal da Copa do Mundo como capitão da Inglaterra e, acima de tudo, se tornou uma estrela extraordinariamente humilde", escreve The Guardian.
The Times destaca especialmente o caminho difícil que Kane percorreu na vida. "A seis milhas de Brisbane Road, onde marcou seu primeiro gol profissional na terceira divisão inglesa, e a oito milhas da academia Hale End, do Arsenal, de onde foi dispensado aos oito anos por ser considerado 'gordo demais', Kane finalmente realizou seu sonho."
O britânico Daily Mail concentra sua atenção em Yamal. Em sua campanha de autopromoção antes da votação, o astro espanhol disse que a disputa pelo prêmio era principalmente entre ele e Kylian Mbappé. Ele não levou em conta o artilheiro inglês.
"Na noite de segunda-feira, vimos que o futebol é capaz de conceder sua maior honraria a homens como Kane: homens que não buscaram os holofotes, não provocaram polêmicas, não fizeram mau uso da fama e que, diferentemente do que fez Yamal, não contrataram pessoas com nanismo para animar sua festa de 18 anos, mas se dedicaram inteiramente a uma carreira de excelência discreta."