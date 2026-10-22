Imprensa britânica dá a mesma nota a Matthijs de Ligt em sua volta a campo pelo Manchester United

A imprensa britânica não poupou Matthijs de Ligt em sua volta aos gramados. O zagueiro foi titular contra o Como na noite de quarta-feira, após 11 meses de ausência, mas acabou sendo uma noite para esquecer.

Com apenas dois minutos de jogo, o Manchester United saiu atrás no placar após um belo chute de Nico Paz. Era um prenúncio do que viria no restante da noite.

Com gols de Anastasios Douvikas, Nico Paz mais uma vez e Jacobo Rámon, o Como abriu 4 a 0. No fim, Joshua Zirkzee ainda marcou o gol de honra do Manchester United: 4 a 1.

De Ligt esteve em campo desde o início. O técnico Michael Carrick o lançou aos leões logo de cara, embora isso também se deva ao fato de o britânico não ter nenhuma outra opção.

O The Sun deu nota 4 ao ex-jogador de clubes como Ajax e Juventus por sua atuação. "Infelizmente, foi jogado direto na fogueira após 325 dias de ausência... Um começo ingrato contra um ataque jovem e cheio de vontade, que ele não conseguiu conter de forma alguma.

"Ele já estava sem pernas muito antes do 2 a 0, e Carrick perguntava constantemente, ao longo da partida, como ele estava fisicamente."

A BBC também lhe deu nota 4 pelo jogo contra o Como. "Seu retorno após 11 meses de ausência começou mal. Não houve oportunidade de entrar no ritmo da partida com calma. O ataque do Como se movimentava demais. Uma noite para esquecer."

Peter Schmeichel tampouco se impressionou com o zagueiro nascido em Abcoude. "Entramos em campo com De Ligt como zagueiro, e ele não jogava um minuto sequer desde novembro da temporada passada... E isso ficou evidente."