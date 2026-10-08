Imprensa brasileira é unânime sobre Ziyech após estreia como titular

Hakim Ziyech recebeu elogios da imprensa brasileira. O meio-campista ofensivo impressionou em sua estreia como titular pelo Botafogo, que perdeu em casa por 2 a 1 para o Vasco da Gama.

"Ziyech foi um motor no meio-campo do Botafogo", analisa o Globo sobre a atuação do ex-jogador do Ajax. "Ele jogou um pouco mais adiantado e aparecia com frequência perto do atacante Cabral."

O armador de 33 anos também recebeu elogios do veículo brasileiro Terra. "O goleiro Batista, o meio-campista Ziyech e o lateral-direito Telles, que marcou um belo gol de falta, foram os únicos a mostrar o seu melhor lado." Ziyech recebeu nota 7.

Ziyech começou pelo lado direito, mas buscava bastante o centro. "Com apenas um toque na bola, ele deixou a defesa do Vasco da Gama atordoada. Quando a bola chega aos pés de Ziyech, sempre sai algo bom."

O Terra, aliás, faz duras críticas à política de contratações e ao comando técnico do Botafogo. "Não adianta contratar um grande nome como Ziyech se você tem em campo um time que não consegue marcar e não cria chances."

Próximas partidas COR Brasileirão 15:00 BOT

Ziyech agora soma 125 minutos com a camisa do Botafogo. Recentemente, ele estreou saindo do banco contra o Mirassol. Na segunda-feira, visita o Coritiba com sua equipe.