Joey Veerman teve uma quarta-feira para esquecer. O meio-campista do Borussia Dortmund perdeu por 1 a 0 para o Bodø/Glimt com sua equipe e, depois da partida, virou alvo de críticas da imprensa alemã.





Veerman foi contratado pelo Dortmund junto ao PSV no último verão europeu por cerca de 25 milhões de euros. Natural de Volendam, ele recebeu muitos elogios após suas primeiras atuações, mas o clima mudou depois de quarta-feira.









"Com ele, é sempre a mesma história: as jogadas ofensivas claramente lhe caem melhor do que o trabalho defensivo. É ali que suas fraquezas voltam a aparecer. No gol sofrido no fim, ele simplesmente deixou Sjövold escapar. Foi feio", escreve o SPORT1. O veículo deu nota 5 à sua atuação.





O SPOX também não gostou da atuação de Veerman. "No primeiro tempo, ele fez uma intervenção importante dentro da própria área. Mas, com a bola, faltou iniciativa ao jogo do holandês. No geral, foi uma atuação bastante decepcionante", concluiu o veículo online, que lhe deu nota 4,5.

O jornal local Ruhr Nachrichten também não ficou muito impressionado com o ex-jogador de clubes como o SC Heerenveen e o FC Volendam. "O holandês tentou dar estrutura ao jogo. Muitas vezes, ficou só na tentativa, mas o Bodø também o marcou bem, tirando-lhe opções valiosas. Fez algumas recuperações de bola importantes: 4,5."

No próximo fim de semana, Veerman enfrentará o Union Berlin com o Dortmund. Na Bundesliga, o clube segue invicto e ocupa a segunda posição na tabela.