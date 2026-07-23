Relatórios da imprensa revelaram novos desenvolvimentos sobre o futuro do francês Karim Benzema no Al-Hilal saudita, face à incerteza que rodeia a sua situação antes do arranque das competições da nova temporada da Roshn Saudi League.

Segundo o jornalista britânico Ben Jacobs, a direção do Al-Hilal iniciou conversações com Benzema para definir o seu futuro, num momento em que o clube continua a estudar as suas opções ofensivas no mercado de transferências.

O relatório esclareceu que Benzema faz questão de assumir um papel de titular na equipa e não pretende continuar caso venha a ficar fora dos planos da equipa técnica ou passe a suplente na próxima temporada.

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Acrescentou ainda que o avançado francês recusa por completo o cenário que circulou em alguns meios de comunicação sauditas, que passaria pela sua inscrição para disputar apenas os jogos da Liga dos Campeões da Ásia de elite, sem constar da lista da equipa para a competição interna.

Em contrapartida, o Al-Hilal continua a monitorizar o mercado de avançados, estudando a contratação de um novo ponta de lança no atual período de transferências, o que poderá ser o fator decisivo para definir o futuro de Benzema no "Zaeem" nas próximas semanas.

Vale lembrar que Benzema juntou-se ao Al-Hilal em janeiro passado, mas não conseguiu apresentar as suas credenciais, sobretudo nos grandes jogos, e, apesar da sua presença, o Zaeem não conseguiu conquistar os títulos da Roshn League e da Liga dos Campeões da Ásia de elite.