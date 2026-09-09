Após a partida da Liga dos Campeões entre Barcelona e Feyenoord, surgiram imagens extremamente graves no Spotify Camp Nou. Em um vídeo, é possível ver um torcedor do Feyenoord fazendo um gesto racista em direção a um torcedor negro do Barcelona a partir do setor visitante.

As imagens foram compartilhadas no X pela torcedora do Barcelona Esia. Nelas, é possível ver que, a partir do setor onde estavam os torcedores do Feyenoord que viajaram para o jogo, é feito um gesto de macaco em direção à torcedora.

Esia reagiu chocada ao incidente. “Em 2026, ser chamado de macaco por causa de uma partida de futebol, que vergonha”, escreveu a torcedora do Barcelona em espanhol.

Não parou por aí, porque depois surgiram imagens de outro torcedor do Feyenoord, que se comporta mal exatamente da mesma maneira, com gestos de macaco no setor visitante do Barcelona.

Os incidentes aconteceram em torno do duelo da Liga dos Campeões entre Barcelona e Feyenoord. Para o time de Roterdã, essa partida também foi esportivamente dramática.

A equipe do técnico Giovanni van Bronckhorst foi goleada por 5 a 1 no Camp Nou na noite de quarta-feira. O Barcelona abriu o placar logo aos três minutos, com Raphinha, e depois ampliou ainda mais.

Karim Adeyemi, novamente Raphinha e Lamine Yamal fizeram o placar chegar a 4 a 0. O Feyenoord mal conseguiu oferecer alguma resposta. Sem Steijn ainda marcou o gol de honra do Feyenoord após cruzamento de Gonçalo Borges. Gabriel Jesus deu números finais ao placar ao fazer 5 a 1 de cabeça.















