Neymar Jr. não mostrou seu melhor lado na madrugada de sábado para domingo. O atacante brasileiro foi expulso com cartão vermelho e, em seguida, perdeu completamente o controle.

O Bahia abriu o placar aos 39 minutos do confronto entre as duas equipes pela Série A. Luciano Luba foi o autor do gol.

Cinco minutos depois, a situação se complicou. Durante uma confusão entre os jogadores das duas equipes, Neymar se envolveu em uma discussão com o meio-campista do Bahia Rodrigo Nestor e falou com a mão cobrindo a boca.

Nestor percebeu imediatamente que, hoje em dia, a punição para isso é o cartão vermelho e correu até o árbitro. O juiz, então, decidiu expulsar Neymar na hora.

O ex-jogador de clubes como Barcelona e Paris Saint-Germain ficou furioso e tentou atacar Rodrigo Nestor, mas foi contido pelos companheiros de equipe.

Mesmo com dez jogadores, o Santos conseguiu arrancar um ponto. Luan Peres marcou o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo.



