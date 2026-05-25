Imagens emocionantes: Ron Jans é surpreendido por uma mensagem em vídeo (em parte em holandês) de Luis Suárez

Ron Jans foi surpreendido na noite de segunda-feira, durante a cerimônia do Eredivisie Awards transmitida pela ESPN, com uma mensagem em vídeo de Luis Suárez. Os dois trabalharam juntos no FC Groningen em 2006 e 2007.

Durante o Eredivisie Awards, é feita uma homenagem à despedida de Jans como técnico. Após nada menos que 24 anos como técnico principal no futebol profissional, ele se despede.

Além disso, Jans foi surpreendido com uma mensagem em vídeo de Suárez, que começa em holandês. “Oi, chefe, tudo bem? Vou falar em espanhol, porque acho difícil falar em holandês”, disse o atacante, agora com 39 anos, que continua em espanhol.

“Ron, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por ter aberto as portas da Europa durante o meu tempo no Groningen. Muito obrigado por ter me ensinado tantas coisas sobre treinamento e conceitos técnicos que me ajudaram imensamente a crescer na Holanda.”

“Além disso, quero te parabenizar pela carreira incrível que você teve. Parabéns por todos esses anos em que atuou em um nível muito alto. E, mais uma vez, obrigado por tudo o que você me ensinou, pois você é um dos treinadores com quem mais aprendi.”

“Te dou um grande abraço e desejo muito sucesso para o futuro”, diz Suárez, que pronuncia sua última frase novamente em holandês. “Obrigado por tudo e boa sorte.”

Jans então relembra com um sorriso o tempo que passou em Groningen com Suárez. “No grupo, ele estava sempre brincando e se divertindo. Um rapaz simplesmente adorável, um homem de família.”

“Em campo, acho que ele era ainda pior do que Rinus Israël. Para quem não o conhece: ele fazia de tudo para vencer, e o Luis ia ainda mais longe. Às vezes até demais, mas ele é um dos muitos jogadores incríveis com quem trabalhei.”