Imagens de Pep Guardiola, de 2019, de repente viralizam completamente: "Oh meu Deus..."

Imagens antigas de Pep Guardiola durante uma entrevista coletiva em 2019 ressurgiram no Twitter. Nelas, o ex-treinador do Manchester City é questionado por Rob Harris, da Sky Sports, se alguma vez recebeu pagamentos paralelos de Abu Dhabi, de onde vêm os donos do Manchester City.

Em 2019, os jornalistas investigativos alemães da Der Spiegel descobriram que Roberto Mancini, durante seu período como treinador do Manchester City, recebia um salário de um milhão e meio de libras por ano para dar ‘conselhos’ a um clube de Abu Dhabi.

A Der Spiegel, aliás, também foi o veículo que descobriu praticamente todas as irregularidades no Manchester City. Suas publicações deram início ao caso da UEFA e, mais tarde, também à investigação da Premier League.

Nesse contexto, Harris também decidiu perguntar a Guardiola se ele também era pago por outras entidades, como Mancini foi por um clube de Abu Dhabi.

A resposta de Guardiola está viralizando agora, diante dos acontecimentos recentes. “Você sabe que tipo de pergunta está me fazendo agora? Está me perguntando seriamente se recebo dinheiro de outra entidade. Sinceramente, acha que eu mereço essa pergunta?”

“O que aconteceu com Roberto (Mancini, ed.) eu não sei. Você está mesmo me acusando disso? Logo depois de vencer a tríplice coroa? Isso é realmente... Uau. Meu Deus”, concluiu Guardiola.

O trecho está viralizando nas redes sociais neste momento. Muitos usuários veem pela linguagem corporal de Guardiola que ele ‘certamente é culpado’. Outros se perguntam por que ele simplesmente não respondeu ‘não’.



