Cristiano Ronaldo marcou um gol na vitória do Al-Nassr por 1 a 3 sobre o Al-Faisaly. O português de 41 anos acreditou ter anotado o 982º gol oficial da carreira, mas ainda não se sabe se o lance será creditado a ele. Isso porque há discussão sobre o papel de um defensor no gol.

O Al-Nassr começou bem a partida fora de casa e abriu o placar logo no início. Abdullah Al-Hamdan recebeu passe de Sadio Mané e mandou a bola para o fundo das redes. Assim, os visitantes foram para o intervalo vencendo por 0 a 1.

Pouco depois do intervalo, Ronaldo pareceu dar sua contribuição para a vitória. Aos 49 minutos, João Félix fez um cruzamento preciso para a área, onde seu compatriota português estava pronto para finalizar. Ronaldo cabeceou a bola, que acabou entrando: 0 a 2.

Mas ainda há dúvidas se o vencedor de cinco Bolas de Ouro poderá ficar com o gol. Ronaldo desviou de cabeça o cruzamento de Félix, e a bola bateu imediatamente no defensor Jiroto antes de entrar. Por isso, há um intenso debate nas redes sociais sobre se o lance deve ser considerado gol de Ronaldo ou gol contra.

Para a decisão, o ponto principal é saber se a cabeçada de Ronaldo já ia na direção do gol antes de Jiroto mudar a trajetória da bola. Se fosse esse o caso, o gol poderia continuar creditado ao português. Se a finalização original não ia na direção do gol, como as imagens em câmera lenta parecem indicar, o mais provável é que o lance seja registrado como gol contra.

Enquanto isso, o Al-Faisaly não se entregou facilmente. Aos 66 minutos, Théo Bongonda diminuiu a diferença e recolocou sua equipe no jogo: 1 a 2. Com isso, o Al-Nassr ainda precisou trabalhar na reta final para garantir a vitória.

Pouco mais de dez minutos antes do fim, Ângelo Gabriel acabou de vez com a incerteza sobre o resultado. O jogador, que havia saído do banco, recebeu passe de Al-Hamdan e colocou a bola com um belo chute no canto oposto. Assim, fechou o placar em 1 a 3 e garantiu os três pontos para o Al-Nassr.











