Imagens bizarras vêm à tona: foi isso que levou Leandro Paredes a ter uma explosão de raiva contra a Espanha

Leandro Paredes mostrou seu pior lado na noite de domingo, após a derrota na final da Copa do Mundo contra a Espanha. O argentino se envolveu em uma briga que contou com a participação de Gavi e Eric García, entre outros, mas as imagens mostram que ela foi precedida por um soco desferido por outro jogador.

No momento em que Rodri tentava correr em direção aos companheiros e torcedores para comemorar, Nahuel Molina lhe desferiu um soco em cheio no peito. O espanhol, eleito o Melhor Jogador do Torneio, virou-se imediatamente e foi confrontá-lo.

A situação então saiu completamente do controle, resultando na explosão de Paredes. Kenneth Perez já havia condenado, no estúdio da NOS dedicado à Copa do Mundo, o comportamento do meio-campista, que já se envolveu várias vezes em confrontos violentos.

A mídia espanhola também não poupa críticas a Paredes. “Uma cena muito triste”, assim o jornal Marca descreve a situação. “Tudo termina com um cartão vermelho para Paredes. O argentino corre o risco de sofrer uma punição por sua agressão. A comissão disciplinar da FIFA analisará a briga e decidirá quais sanções serão aplicadas.”

“Que agressividade da parte de Paredes”, afirma o Mundo Deportivo. “O meio-campista do Boca Juniors esteve envolvido em tudo, mesmo após a final, e não conseguiu aceitar bem a derrota depois de ter passado a partida inteira provocando e jogando no limite das regras.”

A emissora espanhola Teledeporte também não poupa críticas à atitude de Paredes e suspeita que o caso ainda terá desdobramentos. “A explosão de Paredes é totalmente inaceitável”, conclui a emissora.

Além disso, as palavras de Piers Morgan, jornalista britânico e amigo de Cristiano Ronaldo, estão sendo amplamente divulgadas na mídia espanhola. “Comportamento repugnante dos argentinos no final, principalmente de Paredes. Canalhas violentos e desprezíveis, uma vergonha para o futebol. Nunca fiquei tão feliz em ver um time perder”, disse Morgan.