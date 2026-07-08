Na internet, circulam várias imagens do técnico do Egito, Hossam Hassan, que perdeu completamente o controle após o término da partida polêmica entre Argentina e Egito (3 a 2).
Na noite de terça-feira, nos minutos finais da partida, o Egito desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 contra o atual campeão mundial, embora Hassan tenha considerado que sua equipe foi muito prejudicada pelo árbitro, que, entre outras coisas, ignorou um suposto pênalti a favor de sua equipe.
O técnico deu uma entrevista contundente logo após o fim da partida, na qual afirmou que o jogo foi manipulado por instâncias superiores: a Argentina tinha que vencer.
“Vou dizer o que penso, independentemente das consequências. Isso foi claramente manipulado e o mundo inteiro viu isso. E quero dizer mais uma coisa: se eles querem tanto que eles vençam, por que então convocam todo mundo para vir e participar da Copa do Mundo?”
As declarações de Hassan não foram a única coisa que causou espanto. As imagens mostram que, ao sair de campo, ele perdeu completamente o controle e chegou a agredir um cinegrafista.
O técnico da seleção, que na noite de sexta-feira comemorou a vitória sobre a Austrália com uma bandeira palestina, se deparou na terça-feira com uma bandeira israelense. Um torcedor argentino mostrou a bandeira a Hassan após o jogo.
Nas imagens, é possível ver como ele gesticula para o torcedor. Em seguida, ele agride um cinegrafista que parecia estar registrando a cena.