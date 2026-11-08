O astro egípcio Mohamed Salah provocou polêmica após a vitória de sua equipe, o Trabzonspor, sobre o Alanyaspor por dois a zero, na partida que reuniu os dois times na noite de domingo, pela décima primeira rodada do Campeonato Turco.

Salah foi titular na partida e marcou o segundo gol do Trabzonspor aos 34 minutos, elevando sua contagem para 9 gols no Campeonato Turco e reforçando a liderança da artilharia. Além disso, o total de seus gols chegou a 11 em todas as competições com a camisa de seu novo clube.

Salah publicou uma foto em suas contas pessoais nas redes sociais, na qual aparece fazendo o sinal da vitória e mostrando a língua, numa cena que gerou diferentes interpretações entre os seguidores, com alguns a relacionando aos acontecimentos recentes dentro da seleção do Egito e à saída de Hossam Hassan do comando técnico dos Faraós.

A foto de Salah abriu espaço para especulações, especialmente porque sua publicação coincidiu com o anúncio da Federação Egípcia de Futebol sobre o encerramento do trabalho de Hossam Hassan e de sua comissão técnica, e a nomeação de Ali Maher como novo treinador da seleção, decisão divulgada no último sábado, após um período de polêmica sobre o clima dentro da seleção e a relação entre o ex-treinador e alguns jogadores, à frente deles o capitão dos Faraós, além de algumas divergências pessoais na vida de Hossam Hassan.

Salah também ainda não divulgou, até o momento, qualquer declaração de despedida a Hossam Hassan após sua saída dos Faraós, o que aumentou a polêmica sobre o momento da publicação da foto.

As raízes da crise entre Salah e Hossam Hassan remontam ao último período de treinos da seleção do Egito em setembro passado, quando o treinador decidiu substituir o capitão da seleção após 60 minutos do confronto contra Angola nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, que terminou em empate sem gols.

Hossam Hassan justificou sua decisão na ocasião por motivos técnicos, antes de Salah deixar posteriormente o período de treinos da seleção e ser desfalque no confronto contra o Sudão do Sul, o que levantou amplos questionamentos sobre a natureza da relação entre as duas partes, apesar de a comissão técnica afirmar que a ausência ocorreu em acordo com o jogador devido à realização da partida em gramado sintético.

As especulações sobre o futuro da relação entre as duas partes aumentaram nas últimas semanas, especialmente após a ausência de Salah também no amistoso contra a África do Sul, em meio a questionamentos sobre sua posição quanto a se juntar ao período de treinos de novembro, antes de a diretoria da federação intervir numa tentativa de conter a situação e aproximar os pontos de vista entre o jogador e a comissão técnica, mas os desdobramentos terminaram com a saída de Hossam Hassan do cargo.

A foto também trouxe de volta à tona a visita de Hany Abo Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, à Turquia há alguns dias, onde se encontrou com Mohamed Salah numa tentativa de conter a divergência e aproximar os pontos de vista entre ele e Hossam Hassan antes do início do período de treinos de novembro.