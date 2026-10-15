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BarcelonaGetty Images
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Imagem: Barcelona vai usar camisa nova no Clássico

Real Madrid
Barcelona
Espanha

Uma nova versão da parceria com a "Spotify"

O Barcelona se prepara para enfrentar o Real Madrid no Clássico, no estádio "Camp Nou", no dia 25 de outubro, na décima rodada de LaLiga, com uma camisa diferente.

O jornal "Mundo Deportivo" informou que o Barcelona voltará a unir futebol, música e moda em uma nova edição de sua parceria com o "Spotify", patrocinador da camisa do clube catalão.

E acrescentou: "Desta vez, o destaque será o artista americano Tyler, The Creator, cuja marca de roupas, Golf Wang (Golf), aparecerá na camisa que o Blaugrana vestirá contra o Real Madrid.

A camisa, que poderá ser comprada nas lojas oficiais do clube a partir da próxima quinta-feira, será revelada com preço a partir de 499,99 euros, segundo o jornal catalão.

O veículo explicou que essa iniciativa apresenta um elemento novo em comparação com as parcerias anteriores do Spotify com o Barcelona, já que o papel de Tyler, The Creator, não se limitará a deixar sua marca na camisa do clube, mas ele também liderará a direção criativa da campanha visual e sonora que acompanhará o lançamento.

Tyler, The Creator, é uma figura de destaque no mundo da música e da cultura americana contemporânea, misturando em seu trabalho gêneros musicais variados como hip hop, R&B, soul e funk, com sonoridades experimentais, além de se destacar por uma identidade visual própria. Entre suas músicas mais conhecidas está "See You Again", que superou 3 bilhões de streams no Spotify.


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