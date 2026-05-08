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mbappe xabi alonso(C)Getty Images
Daily Loos

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Iker Casillas sugere um nome de destaque como novo técnico do Real Madrid

Real Madrid
I. Casillas
X. Alonso
A. Arbeloa

Se dependesse da lenda do Real Madrid, Iker Casillas, Xabi Alonso continuaria sendo o melhor técnico para o Real Madrid. Ele deixou isso claro durante uma coletiva de imprensa na véspera do El Clásico deste fim de semana.

Alonso e o Real Madrid se separaram “de comum acordo” em meados de janeiro, um dia após a derrota na final da Supercopa contra o FC Barcelona. O técnico de 44 anos estava no comando do gigante madrilenho apenas desde o verão.

Em seus 34 jogos, Alonso conseguiu vencer 24 e perdeu “apenas” seis vezes. Seu sucessor, Álvaro Arbeloa, já teve um desempenho pior em 24 jogos: o contador já marca sete derrotas.

Circulavam rumores de que Alonso não era bem visto pelo elenco, o que causava inquietação dentro do time. Essa inquietação parece nunca ter realmente desaparecido nesta temporada no Real Madrid.

Não é só Kylian Mbappé que está sob fogo cruzado da torcida do atual segundo colocado da LaLiga. Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni também entraram em confronto, e o primeiro chegou a precisar de atendimento hospitalar.

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A posição de Arbeloa também está instável, e vários nomes circulam como possíveis sucessores: Massimiliano Allegri, Didier Deschamps, Cesc Fàbregas e até mesmo José Mourinho. A chance de Arbeloa continuar no comando da equipe na próxima temporada parece, portanto, muito pequena.

Para o jogador com 167 partidas pela seleção, no entanto, está claro quem deve ser o sucessor de Arbeloa. “Para mim, Xabi Alonso é o técnico ideal para o Real Madrid. Ele era o homem perfeito para oferecer continuidade. Foram tomadas decisões que não deram certo”, afirmou o ex-goleiro.

"Ele levou o Bayer Leverkusen ao sucesso e tem um bom sistema, apesar de ser relativamente jovem como técnico. Se me perguntassem, eu contrataria o Xabi Alonso", conclui ele.

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