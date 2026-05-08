Iker Casillas sugere um nome de destaque como novo técnico do Real Madrid

Se dependesse da lenda do Real Madrid, Iker Casillas, Xabi Alonso continuaria sendo o melhor técnico para o Real Madrid. Ele deixou isso claro durante uma coletiva de imprensa na véspera do El Clásico deste fim de semana.

Alonso e o Real Madrid se separaram “de comum acordo” em meados de janeiro, um dia após a derrota na final da Supercopa contra o FC Barcelona. O técnico de 44 anos estava no comando do gigante madrilenho apenas desde o verão.

Em seus 34 jogos, Alonso conseguiu vencer 24 e perdeu “apenas” seis vezes. Seu sucessor, Álvaro Arbeloa, já teve um desempenho pior em 24 jogos: o contador já marca sete derrotas.

Circulavam rumores de que Alonso não era bem visto pelo elenco, o que causava inquietação dentro do time. Essa inquietação parece nunca ter realmente desaparecido nesta temporada no Real Madrid.

Não é só Kylian Mbappé que está sob fogo cruzado da torcida do atual segundo colocado da LaLiga. Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni também entraram em confronto, e o primeiro chegou a precisar de atendimento hospitalar.

A posição de Arbeloa também está instável, e vários nomes circulam como possíveis sucessores: Massimiliano Allegri, Didier Deschamps, Cesc Fàbregas e até mesmo José Mourinho. A chance de Arbeloa continuar no comando da equipe na próxima temporada parece, portanto, muito pequena.

Para o jogador com 167 partidas pela seleção, no entanto, está claro quem deve ser o sucessor de Arbeloa. “Para mim, Xabi Alonso é o técnico ideal para o Real Madrid. Ele era o homem perfeito para oferecer continuidade. Foram tomadas decisões que não deram certo”, afirmou o ex-goleiro.

"Ele levou o Bayer Leverkusen ao sucesso e tem um bom sistema, apesar de ser relativamente jovem como técnico. Se me perguntassem, eu contrataria o Xabi Alonso", conclui ele.