Hans Kraay Júnior elogiou Ismael Saibari no programa “Goedemorgen Eredivisie”, que mais uma vez foi decisivo para o PSV na partida em casa contra o FC Utrecht (4 a 3). Mohamed Ihattaren citou imediatamente o nome de um grande clube europeu, caso o craque venha a deixar a Holanda no futuro.

“Não estou preocupado com o PSV, porque vi o Ismael Saibari. Ele foi incrivelmente bom!”, comemora Kraay após a atuação do meio-campista ofensivo contra o Utrecht no sábado, passando então a palavra ao colega de mesa Ihattaren.

“É um jogador muito bom, o Izzy, sim”, concorda o craque do Fortuna Sittard. “Ele foi decisivo ontem (sábado, red.) mais uma vez.” Saibari marcou dois gols pelo PSV, que é campeão oficioso após a vitória por 4 a 3 em casa.

Ihattaren continua: “Ele tem coragem e você também vê a bravura. Ele é tão forte”, afirma o ex-jogador do PSV, que vê Saibari alcançando o topo europeu. “Eu gostaria de vê-lo no Bayern de Munique, com certeza. Ele tem essas qualidades.”

Na opinião de Ihattaren, Saibari está pronto para dar o salto para um nível superior, após ter sido fundamental para o líder de Eindhoven por alguns anos. “Ele é realmente decisivo para o PSV, realmente decisivo.”

“Na minha opinião, Saibari ficou ainda melhor com a ausência de Ricardo Pepi. O fato de Guus Til ter jogado um pouco recuado no ataque e ter se posicionado mais atrás. E Saibari avançando, e vice-versa”, Kraay viu Saibari realmente evoluir no último período.

Saibari tem um contrato com o PSV que ainda tem mais de três anos de duração. O contador marca exatamente 140 partidas pelo clube de Eindhoven, com 41 gols e 29 assistências como resultado.