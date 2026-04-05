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Ismael SaibariImago
Rian Rosendaal

Traduzido por

Ihattaren indica o clube europeu de ponta ideal para Saibari, destaque do PSV

PSV
M. Ihattaren
I. Saibari

Hans Kraay Júnior elogiou Ismael Saibari no programa “Goedemorgen Eredivisie”, que mais uma vez foi decisivo para o PSV na partida em casa contra o FC Utrecht (4 a 3). Mohamed Ihattaren citou imediatamente o nome de um grande clube europeu, caso o craque venha a deixar a Holanda no futuro.

“Não estou preocupado com o PSV, porque vi o Ismael Saibari. Ele foi incrivelmente bom!”, comemora Kraay após a atuação do meio-campista ofensivo contra o Utrecht no sábado, passando então a palavra ao colega de mesa Ihattaren.

“É um jogador muito bom, o Izzy, sim”, concorda o craque do Fortuna Sittard. “Ele foi decisivo ontem (sábado, red.) mais uma vez.” Saibari marcou dois gols pelo PSV, que é campeão oficioso após a vitória por 4 a 3 em casa.

Ihattaren continua: “Ele tem coragem e você também vê a bravura. Ele é tão forte”, afirma o ex-jogador do PSV, que vê Saibari alcançando o topo europeu. “Eu gostaria de vê-lo no Bayern de Munique, com certeza. Ele tem essas qualidades.”

Na opinião de Ihattaren, Saibari está pronto para dar o salto para um nível superior, após ter sido fundamental para o líder de Eindhoven por alguns anos. “Ele é realmente decisivo para o PSV, realmente decisivo.”

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“Na minha opinião, Saibari ficou ainda melhor com a ausência de Ricardo Pepi. O fato de Guus Til ter jogado um pouco recuado no ataque e ter se posicionado mais atrás. E Saibari avançando, e vice-versa”, Kraay viu Saibari realmente evoluir no último período.

Saibari tem um contrato com o PSV que ainda tem mais de três anos de duração. O contador marca exatamente 140 partidas pelo clube de Eindhoven, com 41 gols e 29 assistências como resultado. 

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