Igor Paixão revela sonho de jogar no Flamengo e abre as portas para o clube

O Flamengo pode ter, no futuro, mais uma estrela brasileira do futebol europeu. Igor Paixão, atacante revelado pelo Coritiba e atualmente no Olympique de Marseille, revelou que sonha em defender o Rubro-Negro, clube pelo qual torce desde a infância.

O jogador afirmou que seus empresários já receberam contatos envolvendo o Flamengo e outros clubes brasileiros, mas que ainda não houve uma proposta concreta pelo atacante.

“Tem contatos dos meus empresários sobre Flamengo, Palmeiras, algumas especulações. Mas nunca chegou algo concreto. Então, é mais especulação. No momento certo vai acontecer. Dei entrevistas sobre o meu sonho de jogar no Flamengo. Se Deus quiser, vou vestir a camisa do Flamengo. É o meu sonho de criança e o sonho da minha família flamenguista”, disse Igor Paixão à Band.

A relação com o Flamengo vem desde a infância e foi influenciada pelo pai e pelo avô do jogador. Mesmo morando na Europa e tendo de lidar com o fuso horário, Igor tenta acompanhar as partidas do Rubro-Negro sempre que possível.

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“Eu vejo os jogos (do Flamengo) quando é mais cedo. Sou Flamengo por um empurrãozinho do pai e do avô. Desde criança. Eles sempre me incentivaram. A maioria no Norte é Flamengo ou Corinthians, e optei pelo Flamengo. Um dia vou realizar o sonho deles (pai e avô) também”, contou.

Aos 26 anos, Igor Paixão vive a terceira temporada no futebol europeu. Depois de se destacar pelo Feyenoord, da Holanda, o atacante foi contratado pelo Marseille por 30 milhões de euros fixos, cerca de R$ 195 milhões na época.

Na França, o brasileiro vem mantendo bons números e já soma 12 gols e seis assistências pelo clube. O desempenho também despertou o interesse do Sunderland, da Premier League, que tentou contratá-lo na última janela de transferências.

O clube inglês chegou a oferecer 40 milhões de euros, sendo 31 milhões fixos e outros 9 milhões em bônus, aproximadamente R$ 240,9 milhões no total. A negociação, porém, não avançou, e Igor Paixão permaneceu no Marseille.

Enquanto segue valorizado no futebol europeu, o atacante mantém o sonho de um dia vestir a camisa do Flamengo, seu clube de coração.