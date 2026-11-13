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Depois de anos de silêncio, o brasileiro Malcom soltou uma bomba de peso, revelando bastidores nunca antes contados dentro do vestiário do Barcelona, cujo protagonista foi Lionel Messi, que tentou pessoalmente convencê-lo a permanecer no Camp Nou e o descreveu como um dos jogadores do futuro do clube catalão.

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Em entrevista divulgada pela rádio espanhola "Cadena SER", Malcom, jogador do Al Jazira dos Emirados Árabes Unidos, relembrou sua única temporada no Barcelona, aquela que começou como um grande sonho e terminou com uma saída inesperada para a Rússia, apesar de contar com o apoio do maior jogador da história do clube.

Malcom, de 29 anos, havia chegado ao Barcelona vindo do Girondins Bordeaux após uma temporada excepcional, na qual marcou 12 gols e deu 7 assistências em 38 partidas, o que fazia a contratação parecer o início de uma nova estrela no céu do futebol mundial. Mas as circunstâncias diferentes e a pouca participação impediram que ele desse o salto que todos esperavam.

Com evidente nostalgia ao falar daquele período, Malcom disse: "Sempre digo aos meus amigos que joguei ao lado de Messi durante um ano inteiro. Foi uma experiência maravilhosa. Ele sempre me tratou com muita gentileza".

Mas a verdadeira surpresa veio quando o brasileiro revelou o momento que antecedeu sua ida para o Zenit São Petersburgo na temporada 2019/2020, quando o próprio Messi veio conversar com ele em uma última tentativa de convencê-lo a ficar.

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Malcom relatou o que aconteceu: "Quando eu estava prestes a partir para a Rússia, Messi veio falar comigo e disse: você é um jogador com um futuro brilhante, e vai se tornar um grande jogador de futebol. Ele me pediu para ficar. Disse: fique aqui, você é um dos jogadores do futuro do Barcelona".

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Palavras que Malcom não esperava do craque argentino, que enxergava nele um talento que merecia paciência e oportunidade, e o considerava um dos talentos promissores mais destacados do clube naquela época.

Apesar desse grande apoio, a decisão de sair foi mais forte do que as palavras de Messi. No ponta brasileiro, falou mais alto o desejo de jogar com regularidade e aumentar seus minutos em campo do que a ideia de continuar ao lado da elite dos jogadores do mundo sem um papel de titular.

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Malcom explicou os motivos de ter aceitado a proposta do Zenit: "Eu era jovem e queria disputar partidas, ganhar experiência e mostrar meu potencial. Queria mostrar minhas qualidades dentro de campo".

Com o passar dos anos, Malcom começou a repensar sua decisão, admitindo que deixar o Camp Nou talvez não tenha sido o passo mais acertado para sua carreira, embora na época sentisse a necessidade de ingressar em um time que lhe desse um papel de destaque: "Talvez minha decisão não tenha sido a correta, mas eu almejava jogar com regularidade, e por isso escolhi me transferir para a Rússia".

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Apesar de sua passagem pelo Barcelona ter durado apenas uma temporada, Malcom guarda lembranças inesquecíveis do tempo que passou com Messi, a quem considera uma figura central em sua evolução como jogador de futebol.

Malcom encerrou sua fala dizendo: "Aprendi muito com Messi. Ele sempre conversava comigo, me incentivava e me ajudava. Foi uma temporada excepcional que nunca vou esquecer".